VILLA ARGENTINA – ‘Dal bianco al blu’: la Versilia raccontata attraverso la fotografia e la pittura

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - L'esposizione inaugura martedì 18 agosto alle 10 e resta aperta fino al 28
attraverso la fotografia e la pittura
«Dal bianco al blu (L'unicità dei paesaggi della Versilia)» è il titolo della mostra fotografica e pittura, realizzata dall'associazione ArtisticaMente in collaborazione con la Provincia di Lucca e allestita nelle sale di Villa Argentina, che inaugura martedì 18 agosto, alle 10.
I due colori del titolo dell'esposizione sono quelli che meglio interpretano gli ambienti e i luoghi versiliesi, soprattutto nelle sue atmosfere estive, caratterizzate da chiari e scuri. Sono indicazioni per poter spaziare dalla spiaggia assoluta ai flutti contro gli scogli: dal blu caldo del crepuscolo a quello più intenso e scuro della notte; dalla maestosità marmorea delle Apuane ai pontili che trovano la loro conclusione in bellissime rotonde.
«E' stata svolta una ricerca sulle diverse aree costiere (Versilia storica e Versilia turistica) – dicono gli organizzatori – sulle tradizioni, sulle oasi naturalistiche, le architetture, tra spiagge, montagna e lago, su tutto il territorio versiliese». Questo lavoro ha prodotto una serie di opere che fanno vivere attraverso le immagini la Versilia nella sua completezza. In mostra, quindi, vi saranno un'immagine per ciascun artista, che potrà essere fotografica o pittorica e avrà dimensioni tali da rendere il percorso artistico piacevole alla vista ed esaustivo per quello che riguarda lo stile identificativo degli artisti e delle artiste in esposizione.
Gli artisti in mostra sono: Laura Ballini; Andrea Battaglia; Cinzia Bianchi; Salvatore Borrello; Marcos Calamari; Mari Pia Del Fiorentino; Antonello Fantaccini; Liana Fanucchi; Paola Manfredini; Laura Menesini; Giaseppe Pisana; Nicoletta Pirozzi; Rossella Priori; Michele Quilici; Anna Signorini; Nelita Specchierla e Daniela Trifoglio.
La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della Villa (martedì e venerdì: 9:30-13:30 e 15-18:30; mercoledì e giovedì: 9:30-13:30; sabato: 9:30-13:30) a ingresso gratuito.