Il Comune di Castiglione della Pescaia al fianco di Confesercenti per sostenere il commercio di prossimità

Il Comune di Castiglione della Pescaia sottoscrive l' accordo con Confesercenti a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare "Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità" , promossa con l'obiettivo di rafforzare il ruolo delle attività economiche locali e contrastare il progressivo impoverimento commerciale dei centri urbani e delle frazioni.

Negozi, pubblici esercizi, botteghe artigiane e attività di servizio rappresentano infatti una componente fondamentale della vita delle comunità, contribuiscono alla vivibilità e attrattività dei centri urbani, garantiscono servizi vicini ai cittadini, sono importanti realtà economiche e occupazionali locali. È in questo contesto che l'Amministrazione comunale ha deciso di sostenere concretamente l'iniziativa promossa da Confesercenti, confermando il proprio impegno a tutela delle attività locali e ric onoscendone il valore strategico nello sviluppo del territorio.

«Il sostegno alla proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti si inserisce pienamente nel percorso che questa Amministrazione sta portando avanti per tutelare e valorizzare le attività economiche del territorio – dichiarano la sindaca Elena Nappi e l'assessora Sandra Mucciarini –. Anche il G20Spiagge sta dedicando particolare attenzione agli esercizi commerciali delle nostre località, lavorando alla definizione di regolamenti e strumenti specifici che tengano conto delle peculiarità dei territori a forte vocazione turistica. Il commercio è infatti uno degli anelli della filiera turistica che oggi soffre maggiormente, nonostante rappresenti un elemento fondamentale dell'attrattività delle nostre destinazioni, ed è per questo che riteniamo importante sostenere iniziative che riconoscano il valore del commercio di prossimità che è la linfa vitale di ogni paese o frazioni del nostro comune».

Tra le misure previste dalla proposta di legge vi sono l' istituzione di Zone Economiche Speciali di Prossimità , agevolazioni fiscali, strumenti di sostegno finanziario e di semplificazione amministrativa, nonché l'istituzione di un Fondo nazionale dedicato per il commercio di prossimità .

La mozione a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare sarà sottoposta all'approvazione del prossimo Consiglio comunale. Nel frattempo, il testo è disponibile presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Castiglione della Pescaia , dove i residenti potranno sottoscrivere la proposta e partecipare alla raccolta delle firme.

Un ulteriore appuntamento è previsto per il prossimo 13 settembre, in occasione di "Officina delle Parole" , un evento culturale che si terrà presso l'Orto dei Frati nel borgo medievale del paese, dove sarà allestito un apposito banchetto di Confesercenti dedicato alla raccolta delle firme. Sarà un'ulteriore occasione per coinvolgere cittadini, imprese, associazioni e tutte le realtà del territorio in un percorso condiviso volto a sostenere il commercio di vicinato e le attività che ogni giorno contribuiscono alla vitalità economica e sociale della comunità.