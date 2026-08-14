PONTE MORANDI, M5S: RICORDO VITTIME IMPONE CONTROLLI RIGOROSI SUCCESSIONI AUTOSTRADALI

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - PONTE MORANDI, M5S: "OTTO ANNI DOPO, IL RICORDO DELLE 43 VITTIME IMPONE CONTROLLI RIGOROSI SULLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI"
Roma, 14 agosto 2026 – Otto anni fa il crollo del Ponte Morandi causò la morte di 43 persone.
Il 16 luglio il Tribunale di Genova ha emesso la sentenza di primo grado, con 32 condanne su 57 imputati.
"Il nostro pensiero va alle 43 vittime e ai loro familiari. La sentenza di primo grado rappresenta un passaggio importante nel percorso verso la verità, in attesa dei successivi gradi di giudizio. Quel crollo nacque da controlli e manutenzioni mancati: è la lezione che lo Stato non può permettersi di dimenticare. Per questo riteniamo che il rinnovo delle concessioni autostradali senza una procedura competitiva sia la direzione sbagliata: la sicurezza delle infrastrutture richiede vigilanza pubblica rafforzata, non automatismi a favore dei concessionari uscenti", dichiarano Antonino Iaria, Giorgio Fede e Valentina Barzotti parlamentari del Movimento 5 Stelle.