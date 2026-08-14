Monitoraggio della maturazione delle uve: un supporto per la pianificazione della vendemmia

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - Aosta, venerdì 14 agosto 2026
un supporto per la pianificazione della vendemmia
Prosegue la collaborazione tra Assessorato Agricoltura e Risorse naturali e Institut Agricole Régional per monitorare l'evoluzione della maturazione delle uve nelle diverse zone viticole della Valle d'Aosta, offrendo ai viticoltori uno strumento concreto per orientare le scelte relative alla vendemmia che, per alcune varietà, è già iniziata.
Il progetto nasce con l'obiettivo di mettere a disposizione del comparto vitivinicolo dati aggiornati sull'evoluzione della maturazione, tenendo conto delle caratteristiche dei diversi vitigni e delle specifiche condizioni pedoclimatiche, tra cui altitudine ed esposizione.
Il monitoraggio interessa 10 zone viticole, da Donnas a Morgex, e alcune delle varietà rappresentative della viticoltura valdostana: Nebbiolo, Fumin, Petit rouge, Petite Arvine, Pinot noir, Prié blanc, Chardonnay, Moscato bianco, Müller-Thurgau, Pinot grigio, Gamay e Syrah.
L'Assessorato dell'Agricoltura e Risorse naturali cura i campionamenti sul territorio, mentre l'Institut Agricole Régional effettua le analisi nei propri laboratori, elabora i dati e ne restituisce i risultati attraverso le curve di maturazione.
Le analisi prendono in considerazione i principali parametri della maturità tecnologica ed enologica dell'uva, tra cui peso medio della bacca, i gradi Brix per misurare la quantità di zuccheri, densità, pH e acidità totale, oltre a specifici parametri della maturità fenolica dell'uva (la concentrazione di composti fenolici come antociani e tannini) al fine di stabilire il momento ideale per la vendemmia. I campionamenti, iniziati quest'anno il 5 agosto, proseguono con cadenza regolare nel periodo antecedente alla vendemmia, in funzione dell'andamento stagionale.
Il valore del progetto risiede anche nella possibilità di costruire nel tempo uno storico delle diverse annate, mettendo a confronto i dati relativi a varietà, zone, altitudini ed esposizioni differenti. Questo patrimonio di informazioni consente di affinare progressivamente la conoscenza dell'evoluzione della maturazione e di fornire ai produttori un ulteriore elemento di supporto nella scelta del momento più opportuno per la raccolta.
L'obiettivo è costruire, anno dopo anno, un patrimonio di dati sulla maturazione delle uve valdostane, facilmente accessibile ai produttori e utile a supportare le scelte tecniche e la programmazione della vendemmia.
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