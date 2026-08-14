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Puglia

Cs NotTe di Ferragosto evento musicale dai balconi di Palazzo Ducale

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - La Notte di Ferragosto si accende
di musica: il Guitar Duo Franco Speciale e Salvatore Russo in concerto dal
Palazzo Ducale

 

 

Sabato 15 agosto 2026, alle ore 21.00, la
suggestiva cornice di Palazzo Ducale a Martina Franca ospiterà un appuntamento
musicale di straordinario fascino: NotTe
di Ferragosto con affaccio da… Palazzo Ducale. Un concerto esclusivo
che vedrà protagonista il Guitar Duo
formato dai maestri Franco Speciale e Salvatore Russo, impreziosito
dalla presenza della special guest Valentina
Moi.

L'evento,
promosso dal Comune di Martina Franca, per il tramite dell'Assessorato alle
Attività Culturali e allo Spettacolo, rappresenta il culmine ideale e la
conclusione festosa della fortunata rassegna Ritmi in Corso, ideata e magistralmente diretta a partire dallo
scorso maggio proprio dal maestro Franco Speciale.

Una scenografia di storia e bellezza sarà la cornice per un'esperienza
sensoriale unica: le note vibranti delle chitarre si leveranno dai balconi
storici di Palazzo Ducale, creando un affaccio sonoro che sposerà
l'architettura con l'emozione della grande musica dal vivo. I virtuosismi dei
due chitarristi e l'eleganza interpretativa di Valentina Moi daranno vita a
un'atmosfera intima e travolgente, ideale per la notte più attesa dell'estate.

«La Notte di
Ferragosto rappresenta da sempre un momento di forte condivisione per la nostra
comunità e per i tantissimi turisti che scelgono Martina Franca. Abbiamo voluto
ripetere anche quest'anno questa serata magica valorizzando uno dei simboli
della nostra città, il meraviglioso Palazzo Ducale, che si trasformerà in un
insolito e suggestivo palcoscenico sopraelevato. Questo evento non è solo un
omaggio alla festività estiva, ma segna la perfetta conclusione di "Ritmi
in Corso", una rassegna che fin dal suo debutto a maggio ha saputo
arricchire il nostro cartellone culturale con appuntamenti di altissimo
livello. Ringrazio sentitamente Franco Speciale per la sapiente direzione
artistica e per aver saputo tessere un filo conduttore musicale capace di
emozionare e coinvolgere un pubblico sempre più numeroso», ha
allo Spettacolo, Carlo Dilonardo.

 

(AGENPARL)
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