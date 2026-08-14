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Il Sorteggiato – Quando il destino decide per te”, il nuovo romanzo di Michele Fioravantis

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - di Filippo Virzì 

Un magistrato scelto dal caso per entrare nei palazzi del potere: un legal thriller ironico e amaro tra istituzioni, pressioni e dilemmi di coscienza.

De Nigris Editore annuncia l'uscita di "Il Sorteggiato – Quando il destino decide per te", il nuovo romanzo di Michele Fioravantis, disponibile negli store online e sul sito dell'editore.

Protagonista è Alighiero Noretti, magistrato napoletano che da vent'anni vive in Calabria, lontano dalle correnti e dai giochi di potere. La sua vita cambia radicalmente quando una riforma costituzionale introduce il sorteggio per la composizione del Gran Consiglio dei Giudici e proprio il suo nome viene estratto.

Trasferito a Roma, Noretti si ritrova al centro di un sistema fatto di equilibri, pressioni, interessi e compromessi, dove ogni scelta ha un prezzo e l'indipendenza rischia di diventare merce di scambio.

Con uno stile ironico, lucido e amaro, Fioravantis firma un romanzo di grande attualità che, oltre il legal thriller, riflette sui meccanismi del potere, sulla fragilità dell'individuo e sul confine tra responsabilità, convenienza e coscienza.

"Il Sorteggiato" è una storia in cui il caso diventa destino e ogni scelta può cambiare tutto.

(AGENPARL)
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