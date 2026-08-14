Calace Chiara: Lavoro, Scotto (Pd): i dati della Meloni sono surreali, palazzo Chigi è torre d’avorio

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - "Le dichiarazioni di Giorgia Meloni sul recupero dei salari in Italia appartengono ormai al genere letterario del romanzo distopico. Rimuovono ciò che è reale per lasciare spazio alla fantasia. I dati purtroppo dicono altro: secondo l'Ocse dal 2021 ad oggi chi lavora non ha recuperato il 6,1 per cento del potere d'acquisto a fronte del 25 per cento di aumento del carrello della spesa. E non è stato restituito il fiscal drag per la stragrande maggioranza dei lavoratori italiani: 25 miliardi: Lo sanno tutti gli italiani, tranne la Presidente del Consiglio che ha trasformato Palazzo Chigi in una torre d'avorio". Lo dichiara Arturo Scotto capogruppo Pd in commissione Lavoro della Camera.
Roma, 14 agosto 2026