ASL Lecce: Pronto Soccorso, in aumento gli accessi. Il ringraziamento della Direzione agli operatori sanitari

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - A ridosso di Ferragosto e dopo aver visitato nei giorni scorsi alcuni Pronto Soccorso, la Direzione Strategica della ASL Lecce fa il punto sull'andamento degli accessi nei Pronto Soccorso aziendali e, dinanzi a un aumento della domanda di assistenza nel periodo estivo, rivolge un ringraziamento agli operatori impegnati nelle strutture dell'emergenza-urgenza.
Dopo i circa 15.300 accessi registrati a gennaio , si osserva una flessione nel mese di febbraio e una successiva ripresa, fino a raggiungere circa 19.700 accessi nel mese di luglio nei sei Pronto Soccorso aziendali degli Ospedali di Casarano, Copertino, Galatina, Gallipoli, Scorrano e Vito Fazzi di Lecce .
L'incremento estivo è legato in misura significativa alla presenza di turisti nell'intero territorio salentino: si passa da circa 2.000 accessi mensili nei primi mesi dell'anno a oltre 5.100 nel mese di luglio . La proiezione per il mese di agosto indica un ulteriore incremento, con circa 21.900 accessi complessivi , dei quali oltre 6.300 riferibili a utenti provenienti da altre province . Gli accessi dei residenti nella provincia di Lecce si mantengono relativamente stabili, pur mostrando una crescita nel periodo estivo.
"L'importante afflusso di turisti che ogni estate interessa i 240 chilometri di costa e l'entroterra salentino si traduce in un significativo incremento della domanda di assistenza sanitaria. A nome della Direzione Strategica ringrazio medici, infermieri, operatori sociosanitari e tutto il personale che, anche in queste settimane caratterizzate da un cospicuo afflusso nei Pronto Soccorso, continua a garantire con professionalità e impegno assistenza e cura ai residenti e alle tante persone che trascorrono il periodo estivo nel nostro territorio.
Un ringraziamento va anche alle operatrici e agli operatori del 118, impegnati notte e giorno nel sistema dell'emergenza-urgenza, che nei mesi estivi è sottoposto a una pressione ancora maggiore. La tenuta del sistema sanitario dipende anche da scelte e comportamenti responsabili. Per questo cogliamo l'occasione per invitare i cittadini a ricorrere al Pronto Soccorso in caso di reale necessità e, quando le condizioni lo consentono, a rivolgersi al Medico di Medicina Generale, al Pediatra di Libera Scelta o alla Continuità Assistenziale. L'incremento stagionale degli accessi rappresenta una sfida importante per l'intera organizzazione sanitaria territoriale, che possiamo affrontare al meglio facendo ciascuno la propria parte", ha dichiarato il Direttore generale Gianluca Capochiani .