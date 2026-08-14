Carceri, Graziano (Pd): a Ferragosto torno a visitare Santa Maria Capua Vetere per verificare le condizioni

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - "A Ferragosto torno in carcere perché le condizioni degli istituti penitenziari non possono essere ricordate soltanto davanti all'ennesima emergenza. La dignità delle persone detenute e la sicurezza di chi lavora nelle carceri sono due aspetti della stessa responsabilità dello Stato".
Lo dichiara Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione Difesa della Camera, che domani nel giorno di Ferragosto come di consueto andrà a visitare l'istituto penitenziario di Santa Maria Capua Vetere, insieme al consigliere regionale del Pd Marco Villano.
"Un appuntamento che si rinnova nel segno dell'attenzione istituzionale alle condizioni delle carceri e al lavoro quotidiano di quanti operano all'interno degli istituti penitenziari.
La visita sarà l'occasione per verificare direttamente le condizioni della struttura e richiamare l'attenzione sui nodi ancora aperti del sistema, tra tutte sovraffollamento, tutela della dignità delle persone detenute, percorsi di reinserimento e, insieme, condizioni di lavoro, organici e sicurezza della Polizia penitenziaria e di tutto il personale impegnato negli istituti", prosegue Graziano.
"La situazione degli istituti, a partire da Santa Maria Capua Vetere, richiede interventi concreti, personale, risorse e una politica capace di uscire dalla logica dell'emergenza. Su questo il Governo deve assumersi fino in fondo la propria responsabilità", conclude Graziano.
Roma, 14 agosto 2026