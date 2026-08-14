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Umbria

Cascia si prepara al Gran Galà Equestre: una serata di emozioni, sport e spettacolo

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - di seguito il comunicato stampa in oggetto e in allegato alcune foto.

Con i miei più sinceri auguri di un Buon Ferragosto a tutti voi e con
l'invito a seguire uno dei nostri eventi di maggior rilievo.

Cascia si prepara al Gran Galà Equestre: una serata di emozioni, sport e
spettacolo

È ormai conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più attesi
dell'estate casciana: giovedì 20 agosto, al Parcheggio di Porta
Orientale, torna il Gran Galà Equestre Città di Cascia, una serata
dedicata alla bellezza del rapporto tra uomo e cavallo, tra tecnica,
eleganza e spettacolarità. Un evento che, anno dopo anno, ha saputo
conquistare il pubblico e affermarsi tra gli appuntamenti di punta
dell'estate, richiamando appassionati e visitatori da tutta Italia. Un
successo ulteriormente rafforzato dall'entusiasmo per la seconda
vittoria consecutiva del Premio Senofonte, nella categoria "Cavalli tra
la gente", prestigioso riconoscimento che conferma il valore della
manifestazione e il ruolo di Cascia nel panorama dell'arte equestre.

Quest'anno saranno 14 gli artisti equestri protagonisti, impegnati in 12
numeri che porteranno in scena discipline e performance differenti, con
la partecipazione di interpreti di livello nazionale e internazionale.
Tra gli ospiti d'eccezione della serata, Jeremy e Selyne Gonzalez e
Gessica Notaro, insieme a tanti altri protagonisti del mondo equestre,
pronti a regalare al pubblico esibizioni di grande fascino e intensità.

(AGENPARL)
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