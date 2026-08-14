di seguito il comunicato stampa in oggetto e in allegato alcune foto.

Con i miei più sinceri auguri di un Buon Ferragosto a tutti voi e con

l'invito a seguire uno dei nostri eventi di maggior rilievo.

Cascia si prepara al Gran Galà Equestre: una serata di emozioni, sport e

spettacolo

È ormai conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più attesi

dell'estate casciana: giovedì 20 agosto, al Parcheggio di Porta

Orientale, torna il Gran Galà Equestre Città di Cascia, una serata

dedicata alla bellezza del rapporto tra uomo e cavallo, tra tecnica,

eleganza e spettacolarità. Un evento che, anno dopo anno, ha saputo

conquistare il pubblico e affermarsi tra gli appuntamenti di punta

dell'estate, richiamando appassionati e visitatori da tutta Italia. Un

successo ulteriormente rafforzato dall'entusiasmo per la seconda

vittoria consecutiva del Premio Senofonte, nella categoria "Cavalli tra

la gente", prestigioso riconoscimento che conferma il valore della

manifestazione e il ruolo di Cascia nel panorama dell'arte equestre.

Quest'anno saranno 14 gli artisti equestri protagonisti, impegnati in 12

numeri che porteranno in scena discipline e performance differenti, con

la partecipazione di interpreti di livello nazionale e internazionale.

Tra gli ospiti d'eccezione della serata, Jeremy e Selyne Gonzalez e

Gessica Notaro, insieme a tanti altri protagonisti del mondo equestre,

pronti a regalare al pubblico esibizioni di grande fascino e intensità.