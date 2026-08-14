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Sicilia

Rifiuti, approvata la graduatoria provvisoria dei progetti per il compostaggio di prossimità nei Comuni. Colianni: «Procediamo verso uno degli obiettivi Ue»

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - «Procediamo verso uno degli obiettivi fissati dall'Unione europea per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti – sottolinea l'assessore Francesco Colianni -. Il compostaggio di prossimità, infatti, è una delle attività più efficaci per ridurre la quantità di rifiuti organici da gestire e valorizzare. Adesso, fatta la graduatoria, una volta decorsi i termini previsti dalla procedura, daremo avvio alle erogazioni così da mettere a terra tutti i progetti».

Sono 28 le istanze ritenute ammissibili e tutte sono state finanziate, per un totale di quasi 11,5 milioni di euro. Questa la loro distribuzione territoriale: 12 nel Messinese (Floresta, Furci Siculo, Motta Camastra, Fondachelli Fantina, San Marco D'Alunzio, Pettineo, Antillo, Mojo Alcantara, Santa Domenica Vittoria, Motta D'Affermo, Roccella Valdemone, Sinagra); 8 nel Palermitano (Campofelice di Fitalia, Partinico, Petralia Sottana, Lercara Friddi, Valledolmo, Geraci Siculo, Villafrati, Prizzi); 2 nel Catanese (Camporotondo Etneo e Castiglione di Sicilia), 2 nel Siracusano (Cassaro e Ferla); 2 nell'Ennese (Catenanuova e Agira); 2 nell'Agrigentino (Licata e Siculiana).

Il decreto del dirigente generale del dipartimento dell'Acqua e dei rifiuti e la graduatoria provvisoria sono disponibili sul sito istituzionale della Regione a [ | questo link ] .

gr/cv

(AGENPARL)
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