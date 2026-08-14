IL COMUNE COMUNICA – continuano i controlli contro lo smaltimento illecito dei rifiuti: denunciato imprenditore edile per abbandono rifiuti speciali

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - CONTINUANO I CONTROLLI E LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO
ALLO SMALTIMENTO ILLECITO DEI RIFIUTI
DENUNCIATO UN IMPRENDITORE EDILE
PER ABBANDONO DI RIFIUTI SPECIALI
Prosegue senza interruzioni l'attività di controllo del territorio, finalizzata a garantire il rispetto dell'ordinanza sindacale sul corretto conferimento dei rifiuti e a contrastare il fenomeno dell'abbandono illecito.
Il titolare dell'impresa è stato deferito all'Autorità giudiziaria per abbandono di rifiuti speciali , reato che prevede l'arresto da sei mesi a due anni o l'ammenda da tremila a ventisettemila euro. All'uomo che invece trasportava i quattro RAEE, non avendo però qualifica di gestore ambientale, è stato contestato il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, sanzionato dal Codice dell'Ambiente, che prevede la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Contestato, inoltre, il deposito incontrollato di rifiuti.
Le attività sono state effettuate alla presenza dell'assessora alla Polizia Locale, Carla Palone. "Esprimo un sentito apprezzamento per la brillante attività svolta dalle pattuglie intervenute – ha dichiarato l'assessora – che conferma l'attenzione di questa amministrazione alle tematiche ambientali. Trovo molto grave che alcune imprese pensino purtroppo di potere abbandonare così impunemente i rifiuti provenienti dalle loro attività, affidandoli a soggetti non titolati alla gestione dei rifiuti, allo scopo soltanto di scaricare sulla collettività i loro costi di smaltimento".