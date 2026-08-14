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Politica Interna

ECONOMIA, TURCO (M5S): MELONI DICE CHE ITALIA PIÙ FORTE DI PRIMA, MA PIÙ FORTE PER CHI?

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - MELONI DICE CHE L'ITALIA È "PIÙ FORTE DI PRIMA", MA PIÙ FORTE PER CHI?
Roma, 14 agosto. «Nell'intervista pubblicata oggi da Milano Finanza, alla vigilia di Ferragosto, Meloni sostiene che l'Italia sia "più forte di prima". Ma più forte per chi?
Sicuramente per le banche, che hanno registrato profitti record. Per i grandi gruppi energetici, che hanno accumulato enormi extraprofitti mentre famiglie e imprese pagavano bollette sempre più pesanti. E per l'industria delle armi, alla quale questo Governo continua a destinare ingenti e crescenti risorse.
Certamente non è più forte l'Italia delle famiglie alle prese con carovita, caroenergia e caro carburanti. Non lo è quella dei lavoratori, con salari reali ancora inferiori del 6,1% rispetto all'inizio del 2021, né quella delle imprese, dopo tre anni consecutivi di calo della produzione industriale. E non lo è un Paese che da quattro anni viaggia con una crescita zero, e con una pressione fiscale tornata ai livelli più alti dell'ultimo decennio.
Meloni rivendica anche la discesa dello spread. Ma il calo dei differenziali ha riguardato complessivamente i titoli di Stato europei e quello italiano resta comunque tra i più elevati dell'area euro. Non basta quindi scegliere l'indicatore finanziario più conveniente per raccontare un Paese che milioni di italiani non riconoscono.
Un'Italia è davvero più forte quando crescono i salari reali, aumentano produzione e investimenti, migliora la qualità dei servizi pubblici, diminuiscono le disuguaglianze e la ricchezza prodotta viene redistribuita in modo più equo. Alla vigilia di Ferragosto, più che autocelebrarsi, Meloni dovrebbe fare un bagno di umiltà e guardare al Paese reale: alle difficoltà di milioni di italiani, alle imprese che chiudono e alle crisi industriali ancora irrisolte, a partire dall'ex Ilva. Perché l'Italia non è più forte se diventano più forti soltanto pochi».

(AGENPARL)
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