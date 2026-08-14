(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - "Solidarietà all'inviato del Tg2, Lorenzo Lo Basso ed alla sua troupe che sono stati bloccati al loro arrivo nell'exclave di Ceuta. Il premier spagnolo Pedro Sanchez anziché fermare i clandestini ha deciso di bloccare i giornalisti italiani. E' una vergogna. E la sinistra adesso cosa farà, rimarrà in silenzio approvando la censura del suo amico Sanchez? Oppure condannerà, come è giusto che sia, questa palese violazione della libertà di stampa e del diritto di cronaca? Vedremo se queste sono parole con cui la sinistra si riempie la bocca e buone soltanto, specie quando è all'estero, per attaccare e gettare fango sul governo Meloni".
Rai. Filini (FdI): solidarietà a inviato e troupe Tg2. Sanchez ferma giornalisti e non clandestini, la sinistra condannerà?
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