[Comune Palermo] Scuola. Asilo nido di via XXVII Maggio, Tamajo: «Al lavoro per l’apertura. Allo Sperone posti comunali passati da 20 a circa 300»

Maggio, allo Sperone, per verificare lo stato della struttura e illustrare

i prossimi passaggi necessari per arrivare finalmente all'apertura del

servizio.

L'amministrazione comunale sta facendo il massimo per ampliare l'offerta di

asili nido in città, con un impegno importante che ci ha consentito e ci

sta consentendo di realizzare nuove strutture e aumentare concretamente i

posti disponibili. E allo Sperone questo impegno è ancora più evidente: al

circa 300 posti comunali disponibili negli asili nido del territorio. È un

risultato che racconta quanto sia cambiata, e quanto stia continuando a

cambiare, l'attenzione dell'amministrazione verso questo quartiere e verso

il diritto delle famiglie a un servizio educativo pubblico.

Per il nuovo asilo, stiamo lavorando affinché tutti gli aspetti necessari

all'apertura vengano affrontati nel più breve tempo possibile. Tra questi

c'è anche il tema della sicurezza, sul quale stiamo concentrando

particolare attenzione. Voglio ringraziare l'azienda privata che ha scelto

di affiancare gratuitamente il Comune nel servizio di vigilanza della

struttura: è un gesto di grande sensibilità e collaborazione nei confronti

della comunità dello Sperone.

Parallelamente, il Comune è impegnato su questo fronte insieme al Comando

di Polizia Municipale, per definire e rafforzare le modalità di vigilanza.

Inoltre, all'interno dell'asilo è già stato installato un sistema

tecnologico antintrusione, che rappresenta un ulteriore presidio a tutela

della struttura.

L'obiettivo è molto chiaro: completare tutti i passaggi necessari per

aprire l'asilo e consegnarlo alle famiglie dello Sperone, garantendo non

soltanto un nuovo servizio educativo, ma un luogo sicuro, accogliente e

pienamente funzionale per i bambini e per la comunità».

Tamajo.