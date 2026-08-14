[Comune Palermo] Scuola. Asilo nido di via XXVII Maggio, Tamajo: «Al lavoro per l’apertura. Allo Sperone posti comunali passati da 20 a circa 300»

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - Maggio, allo Sperone, per verificare lo stato della struttura e illustrare
i prossimi passaggi necessari per arrivare finalmente all'apertura del
servizio.
L'amministrazione comunale sta facendo il massimo per ampliare l'offerta di
asili nido in città, con un impegno importante che ci ha consentito e ci
sta consentendo di realizzare nuove strutture e aumentare concretamente i
posti disponibili. E allo Sperone questo impegno è ancora più evidente: al
circa 300 posti comunali disponibili negli asili nido del territorio. È un
risultato che racconta quanto sia cambiata, e quanto stia continuando a
cambiare, l'attenzione dell'amministrazione verso questo quartiere e verso
il diritto delle famiglie a un servizio educativo pubblico.
Per il nuovo asilo, stiamo lavorando affinché tutti gli aspetti necessari
all'apertura vengano affrontati nel più breve tempo possibile. Tra questi
c'è anche il tema della sicurezza, sul quale stiamo concentrando
particolare attenzione. Voglio ringraziare l'azienda privata che ha scelto
di affiancare gratuitamente il Comune nel servizio di vigilanza della
struttura: è un gesto di grande sensibilità e collaborazione nei confronti
della comunità dello Sperone.
Parallelamente, il Comune è impegnato su questo fronte insieme al Comando
di Polizia Municipale, per definire e rafforzare le modalità di vigilanza.
Inoltre, all'interno dell'asilo è già stato installato un sistema
tecnologico antintrusione, che rappresenta un ulteriore presidio a tutela
della struttura.
L'obiettivo è molto chiaro: completare tutti i passaggi necessari per
aprire l'asilo e consegnarlo alle famiglie dello Sperone, garantendo non
soltanto un nuovo servizio educativo, ma un luogo sicuro, accogliente e
pienamente funzionale per i bambini e per la comunità».
Tamajo.