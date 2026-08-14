[Comune Palermo] Scomparsa Francesco Flaccovio, il cordoglio del sindaco

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - «Esprimo il mio profondo cordoglio per la scomparsa di Francesco Flaccovio,
figura di riferimento della cultura palermitana e custode, insieme alla sua
famiglia, di una straordinaria tradizione editoriale e libraria della
nostra città.
La famiglia Flaccovio, la libreria e la casa editrice hanno rappresentato
per generazioni un punto di riferimento imprescindibile per Palermo. Oggi
il dolore è ancora più grande, a pochi mesi dalla scomparsa del fratello
Sergio, con il quale Francesco aveva raccolto l'eredità del padre Salvatore
Fausto.
A Francesco e Sergio va la gratitudine di Palermo. Alla famiglia Flaccovio
rivolgo, a nome mio e dell'Amministrazione comunale, la più sentita
vicinanza e le più sincere condoglianze».
Lo dichiara il sindaco Roberto Lagalla.