[Comune Palermo] Qualità delle acque a Mondello – Ferrandelli: “Il nuovo rapporto ASP conferma valori nella norma

«Abbiamo appena ricevuto il nuovo rapporto relativo alla qualità delle

acque in località Mondello, riferito al campionamento effettuato dall'ASP

di Palermo nella giornata del 12 agosto 2026.

Il documento è identificato come: "IDENTIFICATIVO RAPPORTO DI PROVA –

Anche questi ultimi risultati, così come quelli precedenti del mese di

agosto, evidenziano valori nella norma e nessun rischio di esposizione per

la salute pubblica.

Il nostro Assessorato monitora costantemente la qualità delle acque e

mantiene un rapporto stretto e continuo con le autorità competenti, con

l'obiettivo prioritario di tutelare la salute pubblica. Desidero, a questo

proposito, ringraziare il Dipartimento dell'ASP di Palermo, la Direzione

generale e, in particolare, il direttore generale Alberto Firenze, che si è

dimostrato un interlocutore attento, disponibile e proattivo.

L'intera costa è sottoposta a monitoraggio costante, attraverso

campionamenti e rapporti periodici trasmessi ai nostri uffici. Ogni

qualvolta viene rilevata un'anomalia, gli uffici comunali si sono sempre

attivati tempestivamente, adottando, ove necessario, specifiche ordinanze

contingibili e urgenti con il divieto temporaneo di balneazione, proprio

per garantire la massima tutela dei cittadini.

Alla luce degli ultimi risultati, rassicuriamo quindi la cittadinanza, i

residenti, i frequentatori di Mondello e gli operatori economici della zona

circa la fruibilità delle acque e l'assenza, allo stato attuale, di

elementi che evidenzino un pericolo per la salute pubblica.

Resta, tuttavia, una rilevante discrepanza che emerge dall'analisi della

documentazione prodotta e che riguarda la tempestività della segnalazione.

Il report delle acque diffuso da Controcorrente e fatto analizzare presso

un ambulatorio privato reca la data del 28 luglio, ma è stato pubblicato

soltanto successivamente, quando erano già disponibili rapporti costanti

dell'ASP e quando era già stato effettuato un ulteriore campionamento, in

data 11 agosto.

Una comunicazione relativa a dati potenzialmente in grado di determinare

allarme nella popolazione dovrebbe, a nostro avviso, essere trasmessa

tempestivamente alle autorità competenti, affinché possano essere

effettuate tutte le necessarie verifiche e, qualora emergano criticità,

possano essere adottate immediatamente le misure urgenti a tutela dei

cittadini.

Proprio per assicurare la massima trasparenza e fornire una risposta certa

a una popolazione comprensibilmente allarmata dal susseguirsi di

comunicazioni, il Dipartimento dell'ASP ha effettuato tempestivamente un

ulteriore campionamento. Anche quest'ultimo, come documentato dal Verbale

n. 412326 del 12 agosto 2026, ha restituito valori nella norma.

Ritengo che chiunque sia in possesso di dati che potrebbero incidere sulla

salute pubblica e determinare una potenziale esposizione a conseguenze per

i cittadini abbia il dovere di comunicarli senza ritardi alle autorità

preposte. Un ritardo di così tanti giorni nella trasmissione di

informazioni che possono generare allarme appare certamente censurabile. Mi

auguro, pertanto, che in futuro ogni elemento che richieda una verifica

venga segnalato puntualmente, così da consentire alle autorità di

effettuare gli accertamenti necessari e, laddove occorra, di intervenire

con la massima urgenza.

È inoltre importante sottolineare che anche la reportistica relativa alla

qualità delle acque e alla balneabilità trasmessa dall'ASP al Comune di

Palermo nel mese di luglio non evidenziava la necessità di interventi,

poiché i valori riscontrati, così come quelli registrati nel mese di

giugno, rientravano nella norma.

Questa comunicazione è rivolta innanzitutto alla popolazione, agli abitanti

di Mondello e agli operatori economici della zona, con l'obiettivo di

fornire un'informazione chiara e rassicurante sulla situazione attuale e

sull'assenza di evidenze di pericolo per la salute connesse ai risultati

dei campionamenti effettuati.

Continueremo a mantenere alta l'attenzione e a monitorare costantemente

anche gli altri tratti della costa, in stretto raccordo con l'ASP e con

tutte le autorità competenti. Non mancheranno, come sempre, tempestività e

rigore nell'adozione di ogni eventuale provvedimento che dovesse rendersi

necessario a tutela della salute pubblica».