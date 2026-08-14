[Comune Palermo] Qualità delle acque a Mondello – Ferrandelli: “Il nuovo rapporto ASP conferma valori nella norma

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - «Abbiamo appena ricevuto il nuovo rapporto relativo alla qualità delle
acque in località Mondello, riferito al campionamento effettuato dall'ASP
di Palermo nella giornata del 12 agosto 2026.
Il documento è identificato come: "IDENTIFICATIVO RAPPORTO DI PROVA –
Anche questi ultimi risultati, così come quelli precedenti del mese di
agosto, evidenziano valori nella norma e nessun rischio di esposizione per
la salute pubblica.
Il nostro Assessorato monitora costantemente la qualità delle acque e
mantiene un rapporto stretto e continuo con le autorità competenti, con
l'obiettivo prioritario di tutelare la salute pubblica. Desidero, a questo
proposito, ringraziare il Dipartimento dell'ASP di Palermo, la Direzione
generale e, in particolare, il direttore generale Alberto Firenze, che si è
dimostrato un interlocutore attento, disponibile e proattivo.
L'intera costa è sottoposta a monitoraggio costante, attraverso
campionamenti e rapporti periodici trasmessi ai nostri uffici. Ogni
qualvolta viene rilevata un'anomalia, gli uffici comunali si sono sempre
attivati tempestivamente, adottando, ove necessario, specifiche ordinanze
contingibili e urgenti con il divieto temporaneo di balneazione, proprio
per garantire la massima tutela dei cittadini.
Alla luce degli ultimi risultati, rassicuriamo quindi la cittadinanza, i
residenti, i frequentatori di Mondello e gli operatori economici della zona
circa la fruibilità delle acque e l'assenza, allo stato attuale, di
elementi che evidenzino un pericolo per la salute pubblica.
Resta, tuttavia, una rilevante discrepanza che emerge dall'analisi della
documentazione prodotta e che riguarda la tempestività della segnalazione.
Il report delle acque diffuso da Controcorrente e fatto analizzare presso
un ambulatorio privato reca la data del 28 luglio, ma è stato pubblicato
soltanto successivamente, quando erano già disponibili rapporti costanti
dell'ASP e quando era già stato effettuato un ulteriore campionamento, in
data 11 agosto.
Una comunicazione relativa a dati potenzialmente in grado di determinare
allarme nella popolazione dovrebbe, a nostro avviso, essere trasmessa
tempestivamente alle autorità competenti, affinché possano essere
effettuate tutte le necessarie verifiche e, qualora emergano criticità,
possano essere adottate immediatamente le misure urgenti a tutela dei
cittadini.
Proprio per assicurare la massima trasparenza e fornire una risposta certa
a una popolazione comprensibilmente allarmata dal susseguirsi di
comunicazioni, il Dipartimento dell'ASP ha effettuato tempestivamente un
ulteriore campionamento. Anche quest'ultimo, come documentato dal Verbale
n. 412326 del 12 agosto 2026, ha restituito valori nella norma.
Ritengo che chiunque sia in possesso di dati che potrebbero incidere sulla
salute pubblica e determinare una potenziale esposizione a conseguenze per
i cittadini abbia il dovere di comunicarli senza ritardi alle autorità
preposte. Un ritardo di così tanti giorni nella trasmissione di
informazioni che possono generare allarme appare certamente censurabile. Mi
auguro, pertanto, che in futuro ogni elemento che richieda una verifica
venga segnalato puntualmente, così da consentire alle autorità di
effettuare gli accertamenti necessari e, laddove occorra, di intervenire
con la massima urgenza.
È inoltre importante sottolineare che anche la reportistica relativa alla
qualità delle acque e alla balneabilità trasmessa dall'ASP al Comune di
Palermo nel mese di luglio non evidenziava la necessità di interventi,
poiché i valori riscontrati, così come quelli registrati nel mese di
giugno, rientravano nella norma.
Questa comunicazione è rivolta innanzitutto alla popolazione, agli abitanti
di Mondello e agli operatori economici della zona, con l'obiettivo di
fornire un'informazione chiara e rassicurante sulla situazione attuale e
sull'assenza di evidenze di pericolo per la salute connesse ai risultati
dei campionamenti effettuati.
Continueremo a mantenere alta l'attenzione e a monitorare costantemente
anche gli altri tratti della costa, in stretto raccordo con l'ASP e con
tutte le autorità competenti. Non mancheranno, come sempre, tempestività e
rigore nell'adozione di ogni eventuale provvedimento che dovesse rendersi
necessario a tutela della salute pubblica».