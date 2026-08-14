IL COMUNE COMUNICA – nel weekend di Ferragosto continuano le attività congiunte della Polizia Locale e della Guardia Costiera sulle spiagge di Bari

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - ATTIVITÀ CONGIUNTE DELLA POLIZIA LOCALE
E DELLA GUARDIA COSTIERA SULLE SPIAGGE DI BARI
Sono proseguiti anche ieri sera i servizi congiunti della Polizia Locale di Bari e della Guardia Costiera con gli operatori di Amiu Puglia, lungo tutta la litoranea barese, finalizzati a garantire il rispetto dell'Ordinanza Balneare 2026 e la corretta fruibilità delle aree demaniali costiere.
Venti le unità complessivamente impiegate nei servizi mirati, iniziati alle 17 dalla spiaggia cittadina di Pane e Pomodoro e proseguiti poi in direzione sud. Alle 19, inoltre, i controlli congiunti hanno interessato anche il litorale nord (Santo Spirito, Palese e San Girolamo), con l'obiettivo di ripristinare la corretta fruizione del patrimonio costiero.
Decine le sanzioni elevate anche per violazioni al Codice della Strada e quelle rilevate per l'inosservanza del Codice della Navigazione, che prevede sanzioni sia di tipo amministrativo che penale.
Rimossi gazebo, tavolate per picnic già allestite, fornelli e piccole braci. I controlli hanno riguardato anche il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti dai bagnanti.
"Abbiamo spiagge bellissime, con servizi che devono essere a disposizione di tutti – ha commentato l'assessora alla Vivibilità urbana e Protezione civile Carla Palone -. Non è accettabile che chi arriva prima, si impossessi di intere porzioni di litorale, sottraendolo alla libera fruizione di tutti. Il rispetto del bene comune e dell'ambiente devono essere una responsabilità condivisa: per questo come amministrazione comunale continueremo a lavorare senza sosta, con l'aiuto e il costante monitoraggio di tutte le forze di polizia presenti sul territorio. Il nostro intento, ci tengo sempre a sottolinearlo, è prevenire i comportamenti scorretti e gli illeciti, di modo da consentire a tutti di trascorrere un sereno agosto sulle spiagge della città".