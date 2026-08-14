Agenzia nr. 1831 – Ospedale Monopoli-Fasano, La Ghezza (M5S): “Presentato da parte della ASL Bari il piano del personale da assumere con urgenza, a breve le deroghe

"La situazione dell'ospedale Monopoli – Fasano è una questione che sto seguendo con grande attenzione da quando è stato avviato il trasferimento dei pazienti ad inizio giugno. Posso rassicurare tutti, dopo essermi interfacciata più volte con l'assessore Pentassuglia, che è pronto il piano del personale da assumere con urgenza e che a breve ci saranno le deroghe, per cui l'Assessore sta lavorando. Un passaggio fondamentale, perché siamo consapevoli che una struttura sanitaria possa funzionare pienamente solo se dotata delle professionalità necessarie. Per questo l'assessore sta lavorando senza sosta per colmare le carenze d'organico con le figure necessarie". Lo dichiara la capogruppo del Movimento 5 Stelle Maria La Ghezza che interviene anche sul futuro del "San Giacomo" di Monopoli, per cui è previsto un confronto con le comunità locali per gli inizi di settembre.

"Facendo seguito alla mia richiesta, agli inizi di settembre ci sarà un momento di confronto sui cantieri già in itinere e su quelli futuri. Ritengo fondamentale condividere con i comuni del Distretto, operatori sanitari e istituzioni lo stato di avanzamento dei lavori e soprattutto la programmazione degli interventi che riguarderanno il San Giacomo. Ringrazio l'Assessore per l'accoglimento delle mie istanze. Continuerò a seguire con grande attenzione gli sviluppi – conclude La Ghezza – e a dare informazioni puntuali ai cittadini"./comunicato