Fwd: Comunicato stampa Gualdo Tadino a ferragosto

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - *Gualdo Tadino a ferragosto: un viaggio tra musei, mostre, la montagna
di Valsorda, buon cibo ed eventi serali.*
Gualdo Tadino si prepara ad accogliere i visitatori per un *Ferragosto*
straordinario tra arte, montagna, enogastronomia e spettacoli. La
cittadina dell'Appennino umbro si conferma meta ideale per chi viaggia
su due o quattro ruote: è infatti *amica dei camperisti*, grazie
quelle in quota. Inoltre, la rete museale è interamente *dog-friendly*,
gli amici a quattro zampe sono i benvenuti.
La giornata può cominciare con la visita del *Polo Museale* (orari
10:00-13:00 e 15:00-18:00), approfittando della promozione *"un solo
biglietto, tanti musei"*: *acquistandone uno solo, si visitano
gratuitamente ben 6 musei, comprese tutte le mostre temporanee.* Si
parte dalla *Rocca Flea*, fortezza federiciana che ospita la pinacoteca
con opere di *Matteo da Gualdo* e *Niccolò Alunno*, la sezione
archeologica e le ceramiche. L'itinerario prosegue nel borgo verso il
*Museo dell'Opificio Rubboli*, con i suoi forni a muffola per il lustro
oro e rubino, il *Museo della Ceramica di Casa Cajani*, il *Museo
Archeologico Antichi Umbri*, il percorso multimediale del *Museo
Regionale dell'Emigrazione "Pietro Conti"* e l'inedito *Museo del
Somaro, Centro per l'Arte Contemporanea*.
L'estate offre inoltre tre mostre temporanee d'eccezione, tutte incluse
nell'itinerario: nella *Chiesa monumentale di San Francesco* la
collettiva *"Lo spirito di Francesco. Capolavori della figurazione
contemporanea nell'anno dell'Ottavo Centenario"*, a *Casa Cajani* la
personale di *Alessandro Gattuso* *"EPOS. La grande avventura umana
nello spazio"*, infine, al *Museo del Somaro*, l'esposizione *"Parata"*
di *Remo Giombini*.
Dopo aver visitato il patrimonio culturale cittadino gli avventori
potranno godere dell'altitudine e del paesaggio di *Valsorda*. A oltre
mille metri di quota, questa conca appenninica è un'oasi dal microclima
fresco, perfetta per la *scampagnata fuori porta di Ferragosto*, tra
passeggiate nei prati ed escursioni panoramiche. al calare del sole, la
serata si può concludere nel centro storico illuminato dagli eventi
serali. Per dettagli e orari: *
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