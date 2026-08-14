Cicala: Ferragosto tra radici e opportunità

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - AGR Basilicata
Agosto 14, 2026
L'assessore regionale alle Politiche agricole, alimentari e forestali: "Ogni territorio ci consegna una storia, ma anche una sfida. Le sagre e le feste delle nostre comunità custodiscono identità, tradizioni e senso di appartenenza. Ma possono essere anche molto di più".
«In questi giorni che ci accompagnano verso Ferragosto voglio rivolgere un augurio sincero a tutti i lucani, alle famiglie, a chi è tornato nella propria terra per trascorrere qualche giorno con i propri cari e anche a quanti, proprio in queste giornate, continuano a lavorare. È anche l'occasione per condividere una riflessione che nasce dalle tante comunità che abbiamo incontrato nelle ultime settimane: custodire le nostre tradizioni è importante, ma la sfida è trasformarle sempre più in opportunità di sviluppo, lavoro e futuro». È il messaggio dell'assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, alla vigilia di Ferragosto.
«Sono state settimane intense. – ha continuato – Di giorno il lavoro negli uffici del Dipartimento, sui provvedimenti e sulla programmazione; la sera l'incontro con i territori, attraverso sagre, feste e manifestazioni che rappresentano molto più di semplici appuntamenti estivi. Da nord a sud, da est a ovest della Basilicata abbiamo incontrato amministratori, associazioni, produttori, imprese e tanti cittadini. Abbiamo ascoltato, condiviso proposte e soprattutto indicato percorsi e obiettivi. Ogni territorio – ha ribadito – ci ha consegnato una storia, ma anche una sfida: ed è proprio questo il valore più importante di questi appuntamenti, partire dall'identità per costruire prospettive concrete». Un lavoro portato avanti insieme al direttore generale del Dipartimento Politiche agricole Vittorio Restaino, al direttore dell'ALSIA Michele Blasi, agli uffici regionali e in costante confronto con amministrazioni locali, associazioni, consorzi e operatori delle diverse filiere. A Marsicovetere, in occasione della Sagra del Tartufo, è stato annunciato il percorso per l'adesione del Comune all'Associazione Nazionale Città del Tartufo: un'opportunità che la Regione sosterrà perché lega prodotto, territorio, turismo e nuove prospettive in un'unica strategia di valorizzazione. A Moliterno, durante la manifestazione dedicata al Canestrato, Cicala ha assunto pubblicamente l'impegno a lavorare con determinazione alla costituzione del Consorzio di tutela, atteso da anni, affinché una delle produzioni simbolo della Basilicata possa rafforzare la propria filiera, conquistare nuovi mercati e creare maggiori opportunità, anche per i giovani.