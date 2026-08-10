IL TUBERFEST CONQUISTA CASCIA: GRANDE PARTECIPAZIONE PER LA SERATA DEDICATA AL TARTUFO ESTIVO

di seguito il comunicato stampa in oggetto e in allegato la locandina e

alcune foto di archivio dello scorso anno.

DEDICATA AL TARTUFO ESTIVO

Il centro storico di Cascia si è riempito di persone per il TuberFest

2026, l'evento che sabato 8 agosto ha portato nel cuore della città una

serata interamente dedicata al tartufo estivo, prodotto principe e

protagonista dell'appuntamento, tra degustazioni, proposte

gastronomiche, vino, musica e intrattenimento. A partire dalle ore 19,

vie e piazze del centro storico sono diventate il palcoscenico di un

percorso alla scoperta del tartufo estivo, proposto e valorizzato

attraverso diverse interpretazioni gastronomiche e accompagnato da vino,

sapori della tradizione, musica e momenti di intrattenimento. Un

appuntamento nato per celebrare uno dei prodotti simbolo della stagione

e trasformarlo in un'esperienza capace di coinvolgere cittadini e

visitatori, portandoli al tempo stesso a vivere e scoprire il centro

storico di Cascia.

A chiudere la serata, portando in città tutta l'energia della radio e

della musica dance, è stata Renée La Bulgara, che ha fatto ballare il

pubblico trasformando il TuberFest in una grande festa nel cuore della

notte.

"È stata una serata che si è confermata anche quest'anno come un grande

successo – commenta l'Amministrazione comunale – Vedere il centro

storico così vivo e partecipato è una grande soddisfazione. Il TuberFest

nasce per celebrare e valorizzare il tartufo estivo, un prodotto che

rappresenta una delle espressioni più autentiche della nostra tradizione

gastronomica, e farlo attraverso un'esperienza che coinvolga tutti i

sensi, portando al tempo stesso le persone a scoprire e riscoprire

Cascia e i suoi luoghi più suggestivi. Il nostro centro storico è una

parte fondamentale della nostra identità e vogliamo continuare a

renderlo protagonista di iniziative durante tutto l'anno. Il TuberFest è

un esempio di come un prodotto possa diventare il cuore di un evento e,

allo stesso tempo, il punto di partenza per raccontare Cascia, la sua

tradizione gastronomica, la Valnerina e il patrimonio di cultura e

accoglienza che custodiamo".