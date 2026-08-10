IL TUBERFEST CONQUISTA CASCIA: GRANDE PARTECIPAZIONE PER LA SERATA DEDICATA AL TARTUFO ESTIVO

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - di seguito il comunicato stampa in oggetto e in allegato la locandina e
alcune foto di archivio dello scorso anno.
DEDICATA AL TARTUFO ESTIVO
Il centro storico di Cascia si è riempito di persone per il TuberFest
2026, l'evento che sabato 8 agosto ha portato nel cuore della città una
serata interamente dedicata al tartufo estivo, prodotto principe e
protagonista dell'appuntamento, tra degustazioni, proposte
gastronomiche, vino, musica e intrattenimento. A partire dalle ore 19,
vie e piazze del centro storico sono diventate il palcoscenico di un
percorso alla scoperta del tartufo estivo, proposto e valorizzato
attraverso diverse interpretazioni gastronomiche e accompagnato da vino,
sapori della tradizione, musica e momenti di intrattenimento. Un
appuntamento nato per celebrare uno dei prodotti simbolo della stagione
e trasformarlo in un'esperienza capace di coinvolgere cittadini e
visitatori, portandoli al tempo stesso a vivere e scoprire il centro
storico di Cascia.
A chiudere la serata, portando in città tutta l'energia della radio e
della musica dance, è stata Renée La Bulgara, che ha fatto ballare il
pubblico trasformando il TuberFest in una grande festa nel cuore della
notte.
"È stata una serata che si è confermata anche quest'anno come un grande
successo – commenta l'Amministrazione comunale – Vedere il centro
storico così vivo e partecipato è una grande soddisfazione. Il TuberFest
nasce per celebrare e valorizzare il tartufo estivo, un prodotto che
rappresenta una delle espressioni più autentiche della nostra tradizione
gastronomica, e farlo attraverso un'esperienza che coinvolga tutti i
sensi, portando al tempo stesso le persone a scoprire e riscoprire
Cascia e i suoi luoghi più suggestivi. Il nostro centro storico è una
parte fondamentale della nostra identità e vogliamo continuare a
renderlo protagonista di iniziative durante tutto l'anno. Il TuberFest è
un esempio di come un prodotto possa diventare il cuore di un evento e,
allo stesso tempo, il punto di partenza per raccontare Cascia, la sua
tradizione gastronomica, la Valnerina e il patrimonio di cultura e
accoglienza che custodiamo".