[Comune Palermo] Risorse per la rigenerazione urbana, dichiarazione del sindaco

«Le opere di rigenerazione urbana di Palermo sono salve e le relative

risorse non sono andate perdute. È importante dirlo con chiarezza, perché

sulla pelle della città non possono essere costruite ricostruzioni di parte

che non corrispondono ai fatti. Palermo non è mai stata lasciata sola dal

Governo nazionale e, anche in questa occasione, il confronto tra

l'Amministrazione comunale e il Governo ha consentito di trovare le

soluzioni necessarie per garantire la realizzazione degli interventi».

Lo afferma il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, intervenendo sulla

rimodulazione delle risorse destinate agli interventi.

«In questi mesi – prosegue Lagalla – gli uffici dell'Amministrazione

comunale hanno lavorato in stretta concertazione con il Dipartimento per la

Coesione, mentre io stesso ho partecipato al confronto politico e

istituzionale con il Governo. Il 16 luglio scorso, infatti, ho preso parte

personalmente a Roma alla riunione convocata dal ministro Foti con i

illustrate la rimodulazione del programma e le nuove assegnazioni. A questo

confronto sono seguite le interlocuzioni tra l'Amministrazione comunale, il