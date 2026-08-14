[Comune Palermo] Risorse per la rigenerazione urbana, dichiarazione del sindaco

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - «Le opere di rigenerazione urbana di Palermo sono salve e le relative
risorse non sono andate perdute. È importante dirlo con chiarezza, perché
sulla pelle della città non possono essere costruite ricostruzioni di parte
che non corrispondono ai fatti. Palermo non è mai stata lasciata sola dal
Governo nazionale e, anche in questa occasione, il confronto tra
l'Amministrazione comunale e il Governo ha consentito di trovare le
soluzioni necessarie per garantire la realizzazione degli interventi».
Lo afferma il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, intervenendo sulla
rimodulazione delle risorse destinate agli interventi.
«In questi mesi – prosegue Lagalla – gli uffici dell'Amministrazione
comunale hanno lavorato in stretta concertazione con il Dipartimento per la
Coesione, mentre io stesso ho partecipato al confronto politico e
istituzionale con il Governo. Il 16 luglio scorso, infatti, ho preso parte
personalmente a Roma alla riunione convocata dal ministro Foti con i
illustrate la rimodulazione del programma e le nuove assegnazioni. A questo
confronto sono seguite le interlocuzioni tra l'Amministrazione comunale, il