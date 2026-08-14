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Puglia

Agenzia nr. 1832 – Sanità, Gioia: “Nessuna paralisi al Perrino di Brindisi, solo allarmismi strumentali, i dati smentiscono le ricostruzioni

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Consiglio regionale della Puglia

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - Direttore Responsabile: Laura Sutto

Il consigliere regionale Tommaso Gioia (Prossima), replica alle dichiarazioni dell'opposizione e interviene sulla dinamica dell'iperafflusso del 13 agosto.

"Procedura di emergenza attivata ed efficacia provata: situazione rientrata in poco più di un'ora. Rispetto per il lavoro degli operatori. Nessuna paralisi, nessun 'caos totale' e nessuna interruzione dei servizi all'ospedale Perrino di Brindisi. Di fronte alle consuete dichiarazioni ad orologeria che rischiano di generare allarme tra i cittadini e di strumentalizzare il lavoro dei nostri ospedali per finalità politiche, è necessario ristabilire la verità dei fatti con dati chiari e trasparenti. Le dichiarazioni del consigliere regionale Luigi Caroli descrivono, ancora una volta, una realtà che non corrisponde ai fatti. Parlare di 'caos totale' e arrivare a invocare il commissariamento della ASL di Brindisi per un episodio temporaneo di iperafflusso, affrontato attraverso le procedure previste, significa alimentare inutilmente la preoccupazione dei cittadini e danneggiare l'immagine di un presidio nel quale ogni giorno centinaia di professionisti garantiscono assistenza. Nel pomeriggio del 13 agosto, la concomitanza di due emergenze ad altissima complessità e un significativo picco di accessi diretti ha determinato una temporanea pressione sul Pronto Soccorso. La Direzione medica di Presidio ha tempestivamente attivato la procedura prevista per la gestione dell'iperafflusso, proprio allo scopo di garantire la sicurezza delle cure e la priorità ai pazienti più gravi.

Le misure adottate hanno consentito, nel giro di poco più di un'ora, il pieno ripristino della normale operatività.

I dati fotografati alle ore 16.00 evidenziano l'effettiva erogazione dei servizi e la corretta gestione dei flussi:

(AGENPARL)
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