IL COMUNE COMUNICA – “Le Due Bari”, domani a Palese il “Preludio all’alba”: il programma aggiornato dello spettacolo

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - Gentili colleghi, si prega di fare riferimento a questo programma per lo spettacolo di domani.
Grazie
"LE DUE BARI"
DOMANI AL LIDO TITOLO DI PALESE IL "PRELUDIO ALL'ALBA":
IL PROGRAMMA AGGIORNATO DELLO SPETTACOLO
Prosegue la programmazione de " Le Due Bari" , con un ricco calendario di appuntamenti a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, che coinvolge i cinque Municipi, portando laboratori, musica e attività dedicate al benessere e alla partecipazione in parrocchie, parchi e spazi pubblici della città.
La programmazione prevede il Ferragosto all'alba sulla spiaggia, accompagnato dalla musica dal vivo, nell'ambito della rassegna "Unite gli Estremi e Avrete il Vero Centro" , ideata da ResExtensa di Elisa Barucchieri.
Domani, sabato 15 agosto, alle ore 5, si potrà dunque assistere alla prima nazionale di "Preludio all'Alba" , il concerto sulla spiaggia del lido "Il Titolo" che vedrà protagonisti l'Accademia dei Pensieri e delle Culture del Mediterraneo insieme a Mauro Stallone alla chitarra e Mariangela Di Capua alla voce . In uno scenario naturale di grande bellezza, il pubblico sarà invitato a vivere l'emozione del sorgere del sole accompagnato dalla musica dal vivo, in quello che si preannuncia come uno degli appuntamenti più intensi e simbolici dell'intera rassegna.