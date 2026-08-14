DIFESA: SOTTOSEGRETARIO RAUTI: FERRAGOSTO CON I MILITARI DI STRADE SICURE IMPEGNATI A BARI

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - IMPEGNATI A BARI
Il Sottosegretario alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti, anche quest'anno
trascorrerà la Festa di Ferragosto con i militari di Strade Sicure.
La senatrice domani a Bari sarà con il Raggruppamento Puglia e Basilicata –
a guida 21° Reggimento Artiglieria Terrestre "Trieste" – impiegato nelle
operazioni "Strade Sicure" e "Stazioni Sicure" .
Il programma prevede la visita al personale in servizio alla Stazione
Ferroviaria del capoluogo pugliese ed al Centro di Permanenza per il
Rimpatrio (CPR).
L'Operazione
impegnano complessivamente 6800 militari delle Forze Armate, in concorso
alle Forze di Polizia ed alla Polfer; i dispositivi sono presenti in 60
città e 12 scali ferroviari nazionali.