Ranucci. Pellicini (Fdi): sinistra si scusi con Meloni e FdI

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - "Concordo pienamente con il sottosegretario Fazzolari quando afferma che Ranucci dovrebbe scusarsi con FdI e con tutte le persone che, soprattutto nell'ultimo anno, ha cercato di infangare. Tutto ciò mentre stava quantomeno valutando la proposta del suo amico Lavitola di diventare il candidato premier del centrosinistra. Ecco spiegati i durissimi, quanto infondati, attacchi ad esponenti di primo piano di Fratelli d'Italia. Gli avversari dovevano essere massacrati mediaticamente prima di essere affrontati alle elezioni. Report era il mezzo per arrivare a questo scopo.
come può la sinistra continuare a rimanere in silenzio. Si scusi con Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia". Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Pellicini.
(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - "Concordo pienamente con il sottosegretario Fazzolari quando afferma che Ranucci dovrebbe scusarsi con FdI e con tutte le persone che, soprattutto nell'ultimo anno, ha cercato di infangare. Tutto ciò mentre stava quantomeno valutando la proposta del suo amico Lavitola di diventare il candidato premier del centrosinistra. Ecco spiegati i durissimi, quanto infondati, attacchi ad esponenti di primo piano di Fratelli d'Italia. Gli avversari dovevano essere massacrati mediaticamente prima di essere affrontati alle elezioni. Report era il mezzo per arrivare a questo scopo.