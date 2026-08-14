[Comune Palermo] Mondello. Dichiarazione assessore Ferrandelli

«Sulla vicenda Mondello non serve né replicare né prendere posizione

politica: serve semplicemente accertare lo stato delle cose, nell'esclusivo

interesse della tutela della salute pubblica.

Il dato di fatto è che l'autorità competente, l'Asp di Palermo, ha

effettuato i propri campionamenti delle acque anche nella zona del

Charleston e nell'area indicata dall'onorevole La Vardera, rilevando il

rispetto delle norme e dei valori previsti e fornendo, dunque, un dato

rassicurante rispetto alla tutela della salute pubblica.

Mi dispiace che un tema che dovrebbe vederci tutti compatti, senza

distinzioni, nella tutela dei cittadini diventi invece motivo di

contrapposizione politica. È una dinamica che non voglio alimentare e che

non appartiene al mio modo di intendere le istituzioni.

A me interessa, su delega del sindaco e nella mia funzione di assessore

alla Salute pubblica, sapere innanzitutto che la salute dei cittadini sia

tutelata e, in secondo luogo, che vi sia una vigilanza costante sullo stato

delle acque. Per questo ritengo pienamente credibile l'attività dell'Asp e

del personale coinvolto, che opera con serietà, scrupolo e professionalità.

Ci teniamo fuori da qualsiasi diatriba o strumentalizzazione politica sul

caso Italo-Belga-La Vardera. Chi amministra deve guardare ai fatti, ai dati

e al rispetto della legge.

E oggi il dato certo è uno: il campionamento effettuato dall'autorità

sanitaria non indica sforamenti dei valori nella zona segnalata. È questo

ciò che interessa a tutti: sapere se l'area oggetto di attenzione sia o

meno pregiudicata sotto il profilo della qualità delle acque. E, nero su

bianco, sulla base dei valori rilevati dall'Asp, oggi non lo è. Questo è un

dato di fatto.

Al tempo stesso, è un dato di fatto che la segnalazione dell'onorevole La

Vardera risale al 27 luglio e che, per quanto ci risulta, questa

informazione non è stata portata tempestivamente all'attenzione delle

autorità competenti in materia di salute pubblica.

Credo che chi ha come interesse preminente la tutela della salute pubblica

non possa trattenere per sé per giorni un'informazione potenzialmente così

importante e preziosa per la collettività. Se la natura della segnalazione

fosse risultata fondata, si sarebbe potuto correre il rischio di

compromettere la salute delle persone. Questo, sul piano della

responsabilità istituzionale, non è accettabile.

Allo stesso modo, ritengo che non sia responsabile alimentare un allarme

che ha interessato migliaia di persone senza che vi fossero ancora gli

accertamenti delle autorità competenti. Chi ricopre ruoli pubblici e

istituzionali dovrebbe essere un garante del buon funzionamento delle

istituzioni, non contribuire a gettare discredito o ombre sul loro operato,

come è avvenuto nei confronti del Comune di Palermo e persino dell'Asp.

Qui non è una questione di maggioranza o minoranza. Non è un gioco della

politica. È una questione di responsabilità istituzionale e pubblica, sulla

quale credo che tutti dovremmo trovare una convergenza.

Per quanto mi riguarda, basta con il balletto delle repliche e con i giochi

politici. Non è questo il fine. Il fine deve essere uno solo: accertare i

fatti, tutelare la salute dei cittadini, garantire il rispetto della legge

e avere fiducia nelle autorità sanitarie che, con il loro lavoro, hanno il

compito di dirci come stanno realmente le cose».

Fabrizio Ferrandelli.