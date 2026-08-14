Aeroporto Nicelli, al Lido le celebrazioni per il primo secolo di storia

Cento anni fa dal Lido di Venezia si alzava in volo il primo aereo del Nicelli, diretto a Vienna. Era il 1926 e quel collegamento inaugurava una nuova stagione per l'aviazione civile veneziana. Un secolo dopo, l'Aeroporto Giovanni Nicelli ha celebrato oggi, venerdì 14 agosto, questo importante anniversario con una giornata di iniziative dedicate alla storia dello scalo, ai suoi protagonisti e al profondo legame con Venezia.

Alle celebrazioni ha preso parte, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, l'assessore al Bilancio e alle Società partecipate Michele Zuin, insieme alla presidente della Municipalità di Lido Pellestrina, Marina Faraguna, a diversi assessori, consiglieri comunali e di Municipalità e a numerose autorità civili e militari del territorio. Alle autorità presenti è stata consegnata una targa celebrativa dedicata all'Aeroporto Nicelli e al valore storico e simbolico del luogo.

"Celebrare i cento anni del Nicelli significa rendere omaggio a un luogo che appartiene alla storia del Lido e dell'intera città – ha dichiarato l'assessore Zuin – Da qui Venezia ha aperto una delle sue porte verso l'Europa e ancora oggi questo aeroporto rappresenta un patrimonio di grande valore storico, architettonico e identitario. Una continuità resa possibile anche da una scelta lungimirante dell'Amministrazione comunale: quando, per legge, il Comune ha dovuto cedere le proprie quote della società aeroportuale, ha voluto garantire che la destinazione e la funzione aeroportuale del Nicelli fossero preservate. Una condizione che è stata rispettata e che, soprattutto con gli attuali gestori, ha consentito di sviluppare e valorizzare al meglio le potenzialità dello scalo. Questo centenario non rappresenta quindi soltanto un traguardo, ma anche un punto di partenza per continuare a investire sul ruolo del Nicelli nel futuro del Lido e di Venezia".

A fare da cornice alle celebrazioni anche i voli degli aerei Junkers, velivoli legati alle origini dello scalo veneziano, e dell'idrovolante Adriatico della compagnia AELIA. La storia del Nicelli è stata raccontata anche attraverso la gastronomia, con un percorso di sei portate dedicate ad altrettante figure che hanno segnato le vicende dell'aeroporto: Annita "Yvonne" Girardello, Hugo Junkers, Giovanni Nicelli, Umberto Klinger, Giorgio Cini e Renato Morandi.