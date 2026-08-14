Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Comunicati del 14/08/2026

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - Consiglio | ore 14:27
Gennaccaro: "No ad ammiccamenti all'estremismo di destra: chi siede in Consiglio ha giurato sulla Costituzione"
Il presidente del Consiglio provinciale Angelo Gennaccaro sottolinea come quanto viene propagato e comunicato in certi ambienti che si richiamano al nazismo "non è compatibile con i valori democratici contenuti nella Costituzione", e invita chi è eletto in Consiglio a mantenere un comportamento esemplare anche fuori dall'aula.
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Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
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