Islam: Centinaio, caso Gallarate dimostra necessità legge contro velo integrale

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - “Può sembrare paradossale, ma aveva ragione la donna che ha preteso di entrare in un ufficio postale a Gallarate con il niqab. La legge attuale non impedisce a nessuno di andare in giro con il volto coperto, se si giustifica con motivi religiosi o culturali. Per questo chiedo insistentemente ai nostri alleati di esaminare la mia proposta sul divieto di indossare il velo integrale in luoghi pubblici, già depositata a Palazzo Madama”. Lo afferma il vicepresidente del Senato e senatore della Lega, Gian Marco Centinaio.
“Prima della fine della legislatura, abbiamo tutto il tempo per approvare una norma di buon senso, che aiuta l’integrazione, promuove l’emancipazione femminile e tutela la sicurezza dei cittadini”, conclude Centinaio.