Ippica. La Pietra, dal Masaf neanche un euro per ospitare Corona. 

“Neanche un euro da parte del Masaf per l’ospitata di Corona presso l’ippodromo di Corridonia, nessuna autorizzazione all’uso del logo sia di grande Ippica Italiana né del ministero, per il cui utilizzo improprio la Direzione Ippica del Masaf ha immediatamente provveduto a recapitare una diffida. Le sovvenzioni che diamo agli ippodromi sono relative alla gestione delle giornate di corse e al miglioramento infrastrutturale e dei servizi per gli utenti e gli operatori del settore.

Proprio al fine di evitare spreco di denaro pubblico in iniziative non finalizzate alla valorizzazione dell’ippica, insieme al ministro Lollobrigida abbiamo introdotto la norma sulla rendicontazione obbligatoria, grazie alla quale le risorse devono essere rendicontate in maniera dettagliata, secondo i parametri dei contratti.

Questo genere di iniziative sono pienamente legittime per chi gestisce attività con propri soldi, ma è bene ribadirlo non sono finanziate con fondi pubblici. Né, in alcun modo, possono essere avvicinate all’immagine del Ministero, il cui compito istituzionale è far crescere e rinnovare l’ippica, con impegno, serietà e determinazione. Neanche un euro del Masaf e quindi dei contribuenti italiani entrerà nelle tasche del signor Corona.”

È quanto dichiara il sottosegretario al Masaf, senatore Patrizio La Pietra.