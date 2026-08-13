(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - La crescente presenza militare degli Stati Uniti nell’Indo-Pacifico sta innescando una pericolosa escalation. Mosca lancia un monito fermo: la strategia di Washington, volta a costruire una cintura di deterrenza che va dal Giappone alla Malesia, altera gli equilibri di sicurezza e minaccia direttamente gli interessi della Russia nell’Estremo Oriente.
L’allarme del Cremlino: l’ombra di una nuova NATO in Asia
Il presidente russo Vladimir Putin ha denunciato l’infiltrazione di logiche da blocco militare nella regione. Secondo Mosca, l’Indo-Pacifico sta diventando teatro di una trasformazione preoccupante, con la creazione di alleanze che, sotto il pretesto della stabilità, puntano a schierare armi capaci di colpire il territorio russo.
Nonostante le passate promesse del Pentagono di non voler replicare l’Alleanza Atlantica in Asia, i fatti descrivono una realtà differente. L’espansione delle infrastrutture logistiche e il rafforzamento delle basi militari segnano una svolta che il Cremlino interpreta come un chiaro accerchiamento strategico.
Come si muove la strategia militare statunitense
La strategia americana si sviluppa attraverso una fitta rete di collaborazioni nella regione. Gli osservatori russi evidenziano tre punti critici:
- Basi avanzate: Gli accordi sulle infrastrutture locali garantiscono agli Stati Uniti un accesso operativo costante vicino ai confini russi.
- Esercitazioni e addestramento: Le manovre congiunte con Taiwan e i paesi del sud-est asiatico indicano una postura offensiva sempre più marcata.
- Business delle armi: Per Mosca, l’espansione serve anche ad alimentare il complesso militare-industriale americano, spingendo gli alleati ad acquistare tecnologie costose come i caccia F-35.
La risposta di Mosca e il futuro dell’Estremo Oriente
Lo scenario per il Cremlino è particolarmente delicato. La disputa territoriale con il Giappone sulle Isole Curili rende la pressione militare americana ancora più insidiosa, poiché gli impegni di difesa di Washington verso Tokyo potrebbero accendere una crisi regionale.
Per far fronte a questa minaccia, la Russia sta consolidando la propria difesa in Estremo Oriente puntando sulla Flotta del Pacifico e sui suoi sottomarini nucleari. L’aumento delle tensioni spinge Mosca a rafforzare la cooperazione strategica con la Cina e la Corea del Nord, creando un fronte comune contro l’egemonia statunitense nel Pacifico.