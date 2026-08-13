CURTIS, ZANGRILLO: “VEDERE UNA GIOVANE ATLETA PIEMONTESE SCRIVERE UNA PAGINA DI STORIA DELLO SPORT È UN’EMOZIONE SPECIALE”

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - “Due record del mondo in ventiquattr’ore. Sara Curtis continua a riscrivere la storia del nuoto italiano e lo fa nel modo più bello: superando ancora una volta se stessa. Dopo il 26″63 di ieri, oggi è scesa a 26″56 nei 50 dorso, conquistando anche uno straordinario oro europeo.
Un’impresa che riempie d’orgoglio tutta l’Italia e che, da piemontese, mi rende ancora più felice: vedere una giovane atleta della nostra terra incastonare un risultato del genere negli annali dello sport è un’emozione speciale.
Complimenti Sara, il Piemonte e l’Italia sono fieri di te”. Così su Instagram il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.