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Economia

Turchia, boom della farmaceutica: la spesa in R&S cresce di 8,3 volte in cinque anni

Sabrina PanarelloBy Nessun commento2 Mins Read
Impianto di produzione farmaceutica automatizzato: gli investimenti in tecnologia e ricerca in Turchia hanno spinto la crescita del settore industriale.
Impianto di produzione farmaceutica automatizzato: gli investimenti in tecnologia e ricerca in Turchia hanno spinto la crescita del settore industriale (Foto: قناة التغيير/CC Attribution 3.0)

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - L’industria farmaceutica turca si conferma un settore a forte vocazione tecnologica e ad alto valore aggiunto, capace di attrarre l’attenzione degli investitori internazionali. Secondo la relazione preliminare pubblicata dal Consiglio per la concorrenza, le spese di ricerca e sviluppo (R&S) nel periodo 2020-2024 hanno registrato una crescita esponenziale, aumentando di 8,3 volte e passando da 676,2 milioni a 5,6 miliardi di lire.

Un mercato in forte espansione e l’attrattiva per i colossi globali

La spinta verso l’innovazione ha trasformato radicalmente le dimensioni del comparto. La dimensione totale del mercato farmaceutico in Turchia è passata dai 56 miliardi di lire del 2020 ai 479 miliardi registrati lo scorso anno.

Un ruolo chiave è giocato dai grandi gruppi internazionali: le prime 50 aziende farmaceutiche mondiali per volume di vendite detengono attualmente il 49% del mercato turco, un’integrazione significativa che testimonia la solidità e l’attrattiva del Paese per i capitali esteri, sulla scia di un mercato globale della R&S che nel 2025 ha toccato i 201,3 miliardi di dollari (guidato dagli Stati Uniti con 130,1 miliardi).

Obiettivo produzione interna e autonomia

Accanto alla ricerca, il piano di sviluppo punta a rafforzare la produzione locale per ridurre la dipendenza dalle importazioni e promuovere farmaci innovativi. I dati confermano questo trend: nel 2025 la quota dei farmaci prodotti in Turchia ha raggiunto il 59,6% del valore totale delle vendite e ben il 90% in termini di volume di scatole distribuite, relegando l’importazione al 10%.

Un quadro industriale in rapida evoluzione, che offre agli investitori occidentali un mercato dinamico, caratterizzato da un forte radicamento produttivo e da un impegno crescente nelle tecnologie avanzate.

(AGENPARL)
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