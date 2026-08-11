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Sicilia

[Comune Palermo] Settima Circoscrizione, Fiore chiede la revisione del tracciato delle piste ciclabili nel quartiere San Filippo Neri: “Troppe le criticità ravvisate e rappresentate dalla comunità residente

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Comune di Palermo

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - Il presidente della VII Circoscrizione, Giuseppe Fiore, ha richiesto un
incontro all'assessore alla Rigenerazione Urbana ed alla Mobilità
Sostenibile, Maurizio Carta, per la revisione e la modifica del tracciato
Scalea ed altre strade lungo il percorso.

"Con la presente – scrive Fiore – si intende porre l'attenzione
dell'Amministrazione Comunale su alcune criticità rilevate in merito al
percorso della pista ciclabile attualmente previsto lungo l'arteria. Pur
condividendo l'importanza di promuovere la mobilità sostenibile, la
conformazione attuale del tracciato genererebbe forti ripercussioni
negative sul territorio circostante.

In particolare si segnalano:

– l'impatto sulle attività commerciali, la perdita di posti auto a servizio
l'accessibilità per le operazioni di carico e scarico merci
oltre che di vendita;
– criticità della viabilità : la restrittività della carreggiata creerebbe
continui rallentamenti e ingorghi con un sintomatico pericolo per i pedoni
che transitano in zona.

Alla luce di quanto sopra rappresentato dai cittadini della mia comunità –
conclude Fiore – si richiede la formale verifica e modifica del percorso,
individuando soluzioni alternative , come ad esempio l'eventuale
reindirizzamento su vie limitrofe e la riprogettazione degli spazi, che
possano tutelare la mobilità ciclabile senza penalizzare il tessuto
economico e compromettere la viabilità del quartiere».

(AGENPARL)
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