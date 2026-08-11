Bonelli: aderisco all’appello di Avvenire, Nobel per la pace ai bambini di Gaza, dovrebbe farlo anche Meloni

Gaza, dovrebbe farlo anche Meloni

«Aderisco e sostengo l'appello di Avvenire per assegnare il Premio Nobel

per la pace ai bambini di Gaza. Sono loro le vittime più indifese di quanto

sta accadendo: bambini uccisi sotto le bombe, feriti, mutilati, rimasti

senza genitori, senza casa, senza scuola e spesso senza accesso al cibo e

alle cure. A Gaza è stata colpita un'intera generazione. Di fronte a questa

tragedia la comunità internazionale non può continuare a limitarsi alle

dichiarazioni, mentre vengono violati ogni giorno i diritti fondamentali

della popolazione civile.

Il Nobel ai bambini di Gaza avrebbe un significato preciso: riconoscere ciò

che hanno subito e affermare che la loro vita e il loro futuro non possono

essere considerati un danno collaterale della guerra. Per questo sostengo

l'appello di Avvenire: i bambini di Gaza devono diventare il simbolo di una

richiesta concreta di pace, protezione e giustizia. A Gaza, come in

Cisgiordania, sono i bambini che pagano il prezzo delle criminali politiche

di Netanyahu. Giorgia Meloni, dopo aver proposto Trump al premio Nobel per

la pace, potrebbe fare la cosa giusta aderendo all'appello di Avvenire."