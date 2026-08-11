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Politica Interna

Bonelli: aderisco all’appello di Avvenire, Nobel per la pace ai bambini di Gaza, dovrebbe farlo anche Meloni

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Europa Verde - Verdi

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - Gaza, dovrebbe farlo anche Meloni

«Aderisco e sostengo l'appello di Avvenire per assegnare il Premio Nobel
per la pace ai bambini di Gaza. Sono loro le vittime più indifese di quanto
sta accadendo: bambini uccisi sotto le bombe, feriti, mutilati, rimasti
senza genitori, senza casa, senza scuola e spesso senza accesso al cibo e
alle cure. A Gaza è stata colpita un'intera generazione. Di fronte a questa
tragedia la comunità internazionale non può continuare a limitarsi alle
dichiarazioni, mentre vengono violati ogni giorno i diritti fondamentali
della popolazione civile.

Il Nobel ai bambini di Gaza avrebbe un significato preciso: riconoscere ciò
che hanno subito e affermare che la loro vita e il loro futuro non possono
essere considerati un danno collaterale della guerra. Per questo sostengo
l'appello di Avvenire: i bambini di Gaza devono diventare il simbolo di una
richiesta concreta di pace, protezione e giustizia. A Gaza, come in
Cisgiordania, sono i bambini che pagano il prezzo delle criminali politiche
di Netanyahu. Giorgia Meloni, dopo aver proposto Trump al premio Nobel per
la pace, potrebbe fare la cosa giusta aderendo all'appello di Avvenire."

(AGENPARL)
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