Rischio incendio, confermata l’allerta arancione mercoledì 12 agosto anche a Cagliari – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - La Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo bollettino di previsione di pericolo incendio per la giornata del 12 agosto 2026. Ancora interessato il territorio di Cagliari con livello di rischio codice arancione – pericolosità alta.
L'Amministrazione comunale di Cagliari invita tutte le cittadine e i cittadini a prestare la massima attenzione e adottare comportamenti responsabili per tutelare la propria sicurezza e della collettività, il patrimonio ambientale e paesaggistico.
Ai link più sotto il 0bollettino di previsione di pericolo incendio codice arancione della Protezione Civile regionale e i comportamenti e cautele in caso di incendio boschivo.
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