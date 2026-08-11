Export, Casasco (FI): diplomazia della crescita di Tajani sostiene imprese e competitività

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - "Gli ottimi dati sull'export italiano confermano la solidità e la competitività del nostro sistema produttivo. Un risultato che premia la qualità delle nostre imprese, a partire dalle piccole e medie, che rappresentano l'ossatura della nostra economia e il 48% dell'export, e dimostra l'efficacia della diplomazia della crescita portata avanti dal ministro Antonio Tajani e dalla Farnesina".
"Internazionalizzazione e diversificazione dei mercati sono leve decisive per crescita, investimenti e occupazione. Accompagnare le nostre aziende all'estero, in particolare le PMI, significa rafforzare il Made in Italy e l'intera economia nazionale. Forza Italia continuerà a sostenere una politica economica che metta l'impresa al centro: i dati sull'export confermano che la strada indicata da Tajani è quella giusta", conclude.
(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - "Gli ottimi dati sull'export italiano confermano la solidità e la competitività del nostro sistema produttivo. Un risultato che premia la qualità delle nostre imprese, a partire dalle piccole e medie, che rappresentano l'ossatura della nostra economia e il 48% dell'export, e dimostra l'efficacia della diplomazia della crescita portata avanti dal ministro Antonio Tajani e dalla Farnesina".