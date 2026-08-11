Cs Giochi del Mediterraneo il Comune consegna il PalaWojtyla al Comitato organizzatore

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - Giochi del Mediterraneo: qualificazioni
e finali di judo, karate e lotta a Martina. Il Comune consegna il PalaWojtyla
al Comitato Organizzatore
Mentre
comincia il conto alla rovescia per l'inizio dei Giochi del Mediterraneo -oggi
mancano 10 giorni alla cerimonia di inaugurazione di venerdì 21 agosto- il
Comune di Martina, nei giorni scorsi ha consegnato il PalaWojtyla al Comitato
Organizzatore. Comune e Comitato hanno sottoscritto una convenzione che regola
la gestione dell'impianto per le gare di judo, karate e lotta.
Il
Palazzetto dello Sport di Martina (zona Pergolo) ospiterà le gare di
qualificazione e le finali di varie categorie di judo, karate e lotta, oltre
gli allenamenti e gli incontri tecnici alcuni dei quali si terranno nei giorni
che precedono le gare. Le competizioni di lotta si disputeranno dal 22 al 25
agosto, quelle di judo dal 28 al 30 agosto, quelle di karate dal 1° al 2
settembre, secondo il calendario reperibile anche sul sito della XX edizione
dei Giochi del Mediterraneo.
Il
Palazzetto è stato sottoposto a lavori di restyling degli spazi interni ed
esterni, di efficientamento energetico e di adeguamento alle competizioni
internazionali per le gare dei Giochi. E' stato il primo cantiere ad aprire i
battenti, a settembre 2024 e la prima struttura sportiva pronta, a settembre
2025. I lavori sono stati finanziati per 2 milioni di euro con fondi dei
giochi, per 700.000 euro dal bando "Sport e periferie 2020" e per la restante
parte dai fondi del Comune di Martina, ente che si è occupato dei procedimenti,
dal reperimento dei finanziamenti, alla messa a punto dei progetti, alla
realizzazione dei lavori.
Oltre
alle arti marziali, Martina ospiterà anche una gara di ciclismo maschile che attraverserà
strade urbane ed extraurbane lunedì 24 agosto (sul sito del Comune prime info
relative alla viabilità).
"La firma della Convenzione è un passaggio
amministrativo di routine ma in questo caso per noi – spiegano il Sindaco
Gianfranco Palmisano e la Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Nunzia
Convertini- è significativo in quanto
rappresenta la conclusione di lavoro che ci ha visti impegnati soprattutto
negli ultimi due anni per la realizzazione degli interventi di adeguamento e di
restyling nel rispetto del cronoprogramma e negli anni precedenti per inserire
Martina fra le città dei Giochi. Gli interventi effettuati ci hanno consentito
di rimodernare il più importante impianto sportivo comunale e di restituire
alla Città un'opera più adeguata alle esigenze dello sport, anche
internazionale. Siamo orgogliosi di ospitare questo evento sportivo
internazionale, sia per le ragioni storiche e culturali legate a intenti di
dialogo e di pace che hanno dato origine ai Giochi del Mediterraneo, sia per le
ricadute sul territorio in termini economici e di immagine, sia per lo sport
italiano che sarà impegnato con ben 498 atlete e atleti. Anche Martina sarà
protagonista di questo evento che ci auguriamo coinvolga anche gli sportivi
della nostra Città".