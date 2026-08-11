Cs Giochi del Mediterraneo il Comune consegna il PalaWojtyla al Comitato organizzatore

Giochi del Mediterraneo: qualificazioni

e finali di judo, karate e lotta a Martina. Il Comune consegna il PalaWojtyla

al Comitato Organizzatore

Mentre

comincia il conto alla rovescia per l'inizio dei Giochi del Mediterraneo -oggi

mancano 10 giorni alla cerimonia di inaugurazione di venerdì 21 agosto- il

Comune di Martina, nei giorni scorsi ha consegnato il PalaWojtyla al Comitato

Organizzatore. Comune e Comitato hanno sottoscritto una convenzione che regola

la gestione dell'impianto per le gare di judo, karate e lotta.

Il

Palazzetto dello Sport di Martina (zona Pergolo) ospiterà le gare di

qualificazione e le finali di varie categorie di judo, karate e lotta, oltre

gli allenamenti e gli incontri tecnici alcuni dei quali si terranno nei giorni

che precedono le gare. Le competizioni di lotta si disputeranno dal 22 al 25

agosto, quelle di judo dal 28 al 30 agosto, quelle di karate dal 1° al 2

settembre, secondo il calendario reperibile anche sul sito della XX edizione

dei Giochi del Mediterraneo.

Il

Palazzetto è stato sottoposto a lavori di restyling degli spazi interni ed

esterni, di efficientamento energetico e di adeguamento alle competizioni

internazionali per le gare dei Giochi. E' stato il primo cantiere ad aprire i

battenti, a settembre 2024 e la prima struttura sportiva pronta, a settembre

2025. I lavori sono stati finanziati per 2 milioni di euro con fondi dei

giochi, per 700.000 euro dal bando "Sport e periferie 2020" e per la restante

parte dai fondi del Comune di Martina, ente che si è occupato dei procedimenti,

dal reperimento dei finanziamenti, alla messa a punto dei progetti, alla

realizzazione dei lavori.

Oltre

alle arti marziali, Martina ospiterà anche una gara di ciclismo maschile che attraverserà

strade urbane ed extraurbane lunedì 24 agosto (sul sito del Comune prime info

relative alla viabilità).

"La firma della Convenzione è un passaggio

amministrativo di routine ma in questo caso per noi – spiegano il Sindaco

Gianfranco Palmisano e la Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Nunzia

Convertini- è significativo in quanto

rappresenta la conclusione di lavoro che ci ha visti impegnati soprattutto

negli ultimi due anni per la realizzazione degli interventi di adeguamento e di

restyling nel rispetto del cronoprogramma e negli anni precedenti per inserire

Martina fra le città dei Giochi. Gli interventi effettuati ci hanno consentito

di rimodernare il più importante impianto sportivo comunale e di restituire

alla Città un'opera più adeguata alle esigenze dello sport, anche

internazionale. Siamo orgogliosi di ospitare questo evento sportivo

internazionale, sia per le ragioni storiche e culturali legate a intenti di

dialogo e di pace che hanno dato origine ai Giochi del Mediterraneo, sia per le

ricadute sul territorio in termini economici e di immagine, sia per lo sport

italiano che sarà impegnato con ben 498 atlete e atleti. Anche Martina sarà

protagonista di questo evento che ci auguriamo coinvolga anche gli sportivi

della nostra Città".