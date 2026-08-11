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Sardegna

Polizia Locale, arriva la nuova unità cinofila: Victor al servizio della città – Comunicato stampa

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - Pastore tedesco di un anno, ha superato con il suo conduttore tutte le prove di idoneità: addestrato in particolare per la ricerca di stupefacenti, parteciperà anche a iniziative nelle scuole

Un anno di vita, sei mesi di rigoroso percorso formativo in diversi centri specializzati, tutte le prove di idoneità operativa superate con successo: il giovane pastore tedesco Victor forma, con il suo conduttore, la nuova unità cinofila della Polizia Locale di Cagliari.

Il progetto mira a rafforzare le attività di prevenzione, il decoro urbano e il contrasto ai fenomeni di microcriminalità e spaccio di sostanze stupefacenti. Addestrato specificamente per la ricerca e l'individuazione di sostanze illecite, Victor sarà impegnato in servizi mirati in sinergia con le altre pattuglie già presenti sul territorio. I controlli interesseranno quotidianamente zone sensibili della città come parchi e giardini, punti di aggregazione giovanile e snodi del trasporto pubblico e le aree circostanti i plessi scolastici. Parteciperà poi, con il suo conduttore, in progetti di educazione alla legalità all'interno delle scuole per avvicinare i più giovani al lavoro delle istituzioni e rafforzare il rapporto di fiducia con la cittadinanza.

"L'istituzione dell'unità cinofila", spiega il sindaco Massimo Zedda, "rappresenta un investimento strategico e un contributo ulteriore per garantire maggiore sicurezza e controlli in città. Sarà un importante deterrente e, allo stesso tempo, un valido supporto per le iniziative dedicate alla legalità e all'educazione dei giovani".

Victor ha iniziato anche un percorso finalizzato alla ricerca delle persone che lo vedrà impegnato, con la Protezione Civile, in tutte le situazioni in cui potrà essere determinante: "L'unità cinofila", sottolinea il comandante della Polizia Locale Pierpaolo Marullo, "è a completa disposizione delle altre forze dell'ordine per eventuali necessità urgenti d'impiego. L'addestramento svolto è stato intenso e ha creato un legame di fiducia straordinario tra l'agente Emiliano e il cane Victor, che ora è pronto ad operare al 100% al servizio della città. Per il nostro Comando è un traguardo storico".

Con preghiera di pubblicazione

(AGENPARL)
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