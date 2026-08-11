Comunicazioni. Mogoro: nuova modalità di accesso all’ambulatorio di cure primarie e ricette ripetibili

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - Spettabili redazioni,
vi inviamo il comunicato sulla nuova modalità di accesso all'ambulatorio
di cure primarie di Mogoro, dove partirà lunedì 24 agosto anche la
richiesta di ricette ripetibili
Grazie dell'attenzione e della collaborazione
Antonio Pintori
COMUNICATO STAMPA
Mogoro: nuova modalità di accesso all'ambulatorio di cure primarie e
ricette ripetibili
ORISTANO, 11 AGOSTO 2026 – A Mogoro una nuova modalità di accesso
all'ambulatorio straordinario di cure primarie, dove è stato attivato il
rinnovo delle prescrizioni di farmaci già ricevute per terapie croniche,
per ora limitatamente al modulo cartaceo. Nuovi servizi voluti dalla
direzione generale della Asl 5 di Oristano, di concerto con
l'amministrazione comunale, per ridurre le file, e dunque, i disagi dei
pazienti, che si presentano nell'ambulatorio (Ex ASCoT), nei locali del
ACCESSO La nuova modalità è già attiva nell'ambulatorio di cure
primarie. I pazienti, che si recano anche diverse ore prima dell'arrivo
del medico ricevono un biglietto dall'infermiera, dove viene indicato
l'orario di visita con un timbro della Asl e la firma della stessa
infermiera. Non c'è dunque bisogno che i cittadini aspettino ore
all'esterno per gli spazi limitati dentro la struttura sanitaria, ma
possono far rientro alle loro abitazioni e ritornare nell'orario della
visita indicato. Gli orari per le visite verranno fissati ogni 10
minuti.
RICETTE RIPETIBILI Dopo le prime due sperimentazioni nella Casa della
Comunità di Oristano e nell'ambulatorio di cure primarie di Uras, anche
a Mogoro da lunedì 24 agosto partirà la nuova modalità per richiedere il
rinnovo di ricette ripetibili. "Al momento sarà disponibile solo il
modulo cartaceo", ha spiegato la direttrice socio-sanitaria della Asl 5
Marina Cossu, "appena saranno completati altri aspetti tecnici, lo
stesso modulo potrà essere scaricato dal sito istituzionale della Asl e
inviato per posta elettronica". I pazienti potranno ritirare il modulo
cartaceo nel servizio di Portineria dello stesso Poliambulatorio, dove
dovrà anche essere riconsegnato, debitamente compilato. Le prescrizioni
potranno essere ricevute tramite Fascicolo Sanitario Elettronico, via
mail oppure ritirate presso la stessa sede del Poliambulatorio di
Mogoro.
LA COLLABORAZIONE "Abbiamo raccolto il disagio dei nostri pazienti,
costretti a fare file sotto il sole e lo abbiamo manifestato alla
direzione generale della Asl 5, che, dopo il confronto e dialogo
intercorsi, si è attivata prontamente per trovare delle soluzioni", ha
spiegato Amelia Melis, assessora alla salute del Comune di Mogoro, "una
collaborazione proficua nell'ottica dell'ottimizzazione dei servizi per
i nostri cittadini". "Siamo grati all'amministrazione comunale di Mogoro
e all'assessora alla salute per averci segnalato un disagio manifestato
dai loro cittadini ed averci così permesso di adottare delle soluzioni
pratiche per porvi prontamente rimedio – ha spiegato la direttrice
generale della Asl 5 Grazia Cattina – Inoltre grazie a questa modalità
semplificata di richiesta delle prescrizioni rinnovabili di farmaci sarà
possibile non solo evitare ai pazienti con patologie croniche lunghe
attese per la richiesta di una prescrizione, ma anche consentire al
medico di dedicarsi principalmente alle visite. Ricordiamo che eventuali
segnalazioni di disservizi o attestati di apprezzamento possono essere
inviati all'indirizzo mail "
Azienda Socio-Sanitaria