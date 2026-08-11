Close Menu
Trending
martedì 11 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Europa - UE

La Commissione pubblica uno studio preliminare sull’impatto economico della riduzione dei livelli di residui dei pesticidi più pericolosi nei prodotti agricoli importati

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - Oggi la Commissione europea ha pubblicato uno studio che fornisce una valutazione preliminare dell'impatto sul mercato della riduzione di tutti i livelli di residui dei pesticidi più pericolosi negli alimenti e nei mangimi importati.
Lo studio preliminare si concentra sulle sostanze attive, sui prodotti agricoli e sui paesi che potrebbero essere interessati dalla misura. Esso esamina gli effetti sul mercato in tre diversi scenari ipotetici, che riflettono diversi gradi di adeguamento dei produttori. Sebbene la direzione degli effetti sia la stessa in tutti gli scenari, la loro entità varia: da un impatto limitato sul mercato, qualora i produttori dei paesi terzi si adeguino ai requisiti dell'UE, a una riduzione delle importazioni e a ripercussioni sulla produzione dell'UE e sui prezzi al consumo, qualora non lo facciano.
Potrebbero essere necessarie ulteriori analisi, anche per quanto riguarda gli aspetti ambientali e sociali.
Lo studio rappresenta un primo passo nell'analisi del principio annunciato nella Visione della Commissione per l'agricoltura e l'alimentazione, secondo cui i pesticidi più pericolosi, vietati nell'UE per motivi di salute e di tutela dell'ambiente, non dovrebbero rientrare nell'UE attraverso i prodotti importati. Esso fornisce una base analitica per eventuali interventi adeguati e proporzionati volti a promuovere una maggiore reciprocità degli standard, senza tuttavia pregiudicare le prossime misure che la Commissione potrebbe adottare. I risultati dello studio confluiranno inoltre in una valutazione d'impatto.

[cid:image007.gif@01DD299F.D298EFC0]
Commissione europea – Rappresentanza in Italia

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl