Entrano in vigore nuove norme sugli imballaggi per una maggiore tutela dei consumatori

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - Ulteriori norme previste dal PPWR entreranno in vigore gradualmente. La maggior parte degli obblighi si applicherà a partire dal 2030, comprese le disposizioni sulla riciclabilità, gli obiettivi di riutilizzo e i requisiti relativi ai formati molto piccoli di imballaggi monouso in plastica utilizzati negli alberghi e nei ristoranti.
La Commissione europea continuerà a collaborare strettamente con i portatori di interessi e gli Stati membri per sostenere un'attuazione efficace delle nuove norme nella pratica. Per favorire un'applicazione uniforme delle nuove disposizioni sugli imballaggi in tutta l'UE e semplificare il rispetto degli obblighi, la Commissione ha pubblicato degli orientamenti sull'attuazione del PPWR e ha aggiornato le domande frequenti sul regolamento.
La Commissaria per l'Ambiente, la resilienza idrica e un'economia circolare competitiva, Jessika Roswall, ha dichiarato: "Il nuovo regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio è un investimento nel futuro dell'Europa: contribuirà a ridurre i rifiuti, aumentare il riciclaggio, rendere più sicuri per i consumatori gli imballaggi a contatto con gli alimenti, limitando le sostanze nocive come i PFAS, e ridurre la nostra dipendenza dalle materie prime vergini. Sono passi essenziali verso un'economia realmente circolare. Al tempo stesso, il regolamento sostituirà le frammentate norme nazionali, difficili da gestire per gli operatori economici nel mercato interno. Tuttavia, le nuove norme comportano anche costi di adeguamento e abbiamo lavorato intensamente con gli operatori del mercato per attuarle in modo pragmatico e senza inutili oneri burocratici."
Maggiori informazioni sull'entrata in applicazione delle nuove norme sugli imballaggi sono disponibili online.
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Commissione europea – Rappresentanza in Italia