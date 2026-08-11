ASP Agrigento, Iacono (PD): buon lavoro al nuovo commissario straordinario Alessandro Delle Donne

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - "Saluto con attenzione l'insediamento del nuovo Commissario straordinario dell'ASP di Agrigento, avv. Alessandro Delle Donne.
La sanità agrigentina affronta sfide cruciali che richiedono competenza, visione e una capacità gestionale consolidata. Il profilo professionale del nuovo commissario, che vanta un'importante esperienza nella governance di realtà sanitarie complesse e nella gestione dei fondi PNRR, è un punto di partenza incoraggiante.
Come parlamentare del territorio, seguo con estremo interesse gli obiettivi prioritari indicati nel suo insediamento: il rafforzamento della rete territoriale, l'integrazione tra ospedale e territorio, fondamentale per la presa in carico dei pazienti cronici e fragili, e la massima celerità nell'attuazione degli investimenti del PNRR.
Sono convinta che l'innovazione tecnologica e digitale, unita alla valorizzazione delle professionalità mediche e sanitarie che già operano quotidianamente con sacrificio nei nostri presidi, sia la chiave per restituire alle cittadine e ai cittadini della provincia di Agrigento una sanità moderna, efficiente e, soprattutto, umana.