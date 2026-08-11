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Sardegna

Cento candeline per Adele Sicbaldi, nuova centenaria di Cagliari – Comunicato stampa

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - Il traguardo dei 100 anni festeggiato con familiari e amici. Gli auguri dell'Amministrazione comunale portati dal presidente del Consiglio comunale Marco Benucci

Ha compiuto 100 anni lunedì 10 agosto 2026, Adele Sicbaldi è la nuova centenaria di Cagliari. Un traguardo importante celebrato insieme ai familiari e agli amici di una vita. A portare gli auguri del sindaco Massimo Zedda e dell'intera Amministrazione è stato il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci, che ha consegnato alla signora Adele una pergamena ricordo e una medaglia a nome della città.

La vita di Adele Sicbaldi è stata segnata da impegno, lavoro e dedizione alla famiglia. Rimasta vedova a soli 38 anni, ha cresciuto da sola cinque figli, due femmine e tre maschi: Annarita, Roberto, Giampiero, Federico e Fernanda. Oggi può contare sull'affetto di una famiglia numerosa, composta anche da otto nipoti e sette pronipoti.

Figlia di Federico Sicbaldi, ferroviere piemontese trasferitosi in Sardegna, Adele è anche sorella di Gianbattista Sicbaldi, protagonista della storica impresa sportiva, che il 29 ottobre 1968 lo portò a conquistare il titolo mondiale di apnea in acqua dolce, entrando di diritto nella storia della disciplina.

Per mantenere la famiglia, Adele ha svolto diversi lavori. Ha fatto la sarta e ha lavorato nel negozio di fiori e animali del fratello a Pirri, nelle vicinanze del mercato di Is Bingias, costruendo giorno dopo giorno il futuro dei suoi figli con sacrificio e determinazione.

Marco Benucci: "Raggiungere i cento anni è un traguardo che merita il rispetto e la riconoscenza di tutta la comunità. La storia della signora Adele racconta valori come il lavoro, il coraggio e l'amore per la famiglia. A lei rivolgiamo i più sinceri auguri da parte della città di Cagliari".

Con preghiera di pubblicazione:.

(AGENPARL)
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