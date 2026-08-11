LIBANO, MARTUSCIELLO (FI): “ABOLIZIONE PENA DI MORTE SCELTA DI CIVILTÀ, GRAVE IL NO DI HEZBOLLAH

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - "L'abolizione della pena di morte da parte del Parlamento libanese è una scelta di civiltà e un passaggio di grande valore politico, ancora più significativo perché il Libano è il primo Paese del mondo arabo a compiere questo passo. È una decisione che rafforza la tutela della vita e dei diritti fondamentali. Per questo riteniamo grave il voto contrario di Hezbollah". Lo afferma Fulvio Martusciello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo.
"Da Beirut arriva un segnale che va ben oltre i confini del Libano. In una regione attraversata da conflitti e profonde tensioni, scegliere di rinunciare alla pena capitale significa affermare un principio preciso: la forza dello Stato non si misura nella possibilità di togliere la vita, ma nella capacità di garantire giustizia nel rispetto della dignità umana. Il voto contrario di Hezbollah segna, invece, una distanza evidente da questa scelta di civiltà. Oggi il Parlamento libanese ha scelto di andare avanti sul terreno dei diritti", conclude il numero uno degli azzurri a Bruxelles.
(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - "L'abolizione della pena di morte da parte del Parlamento libanese è una scelta di civiltà e un passaggio di grande valore politico, ancora più significativo perché il Libano è il primo Paese del mondo arabo a compiere questo passo. È una decisione che rafforza la tutela della vita e dei diritti fondamentali. Per questo riteniamo grave il voto contrario di Hezbollah". Lo afferma Fulvio Martusciello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo.