Close Menu
Trending
martedì 11 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

LIBANO, MARTUSCIELLO (FI): “ABOLIZIONE PENA DI MORTE SCELTA DI CIVILTÀ, GRAVE IL NO DI HEZBOLLAH

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - "L'abolizione della pena di morte da parte del Parlamento libanese è una scelta di civiltà e un passaggio di grande valore politico, ancora più significativo perché il Libano è il primo Paese del mondo arabo a compiere questo passo. È una decisione che rafforza la tutela della vita e dei diritti fondamentali. Per questo riteniamo grave il voto contrario di Hezbollah". Lo afferma Fulvio Martusciello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo.
"Da Beirut arriva un segnale che va ben oltre i confini del Libano. In una regione attraversata da conflitti e profonde tensioni, scegliere di rinunciare alla pena capitale significa affermare un principio preciso: la forza dello Stato non si misura nella possibilità di togliere la vita, ma nella capacità di garantire giustizia nel rispetto della dignità umana. Il voto contrario di Hezbollah segna, invece, una distanza evidente da questa scelta di civiltà. Oggi il Parlamento libanese ha scelto di andare avanti sul terreno dei diritti", conclude il numero uno degli azzurri a Bruxelles.

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl