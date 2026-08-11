[Comune Palermo] Canoni ERP, rafforzati i controlli del Comune: al via PagoPA per garantire trasparenza, legalità e certezza dei pagamenti. Dichiarazione assessore Ferrandelli

I controlli interni avviati dall'Amministrazione comunale sul pagamento dei

canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica hanno fatto emergere

numerosi casi di pagamenti dichiarati attraverso attestazioni che,

all'esito delle verifiche contabili, non avrebbero trovato corrispondenza

nei versamenti effettivamente registrati nelle casse comunali.

Le verifiche hanno consentito di individuare somme per diverse migliaia di

euro che risultavano apparentemente pagate, ma che non avrebbero avuto un

effettivo riscontro contabile. I casi emersi sono stati oggetto degli

opportuni approfondimenti e, laddove necessario, segnalati alle autorità

competenti, secondo le procedure previste.

Si tratta di un'attività che rientra in una più ampia opera di bonifica,

controllo e riorganizzazione della gestione degli alloggi popolari, avviata

dall'Amministrazione per riportare piena regolarità e trasparenza nella

gestione del patrimonio abitativo comunale.

A seguito degli accertamenti e del confronto tra Direzione Generale, uffici

competenti, dirigenza del settore, Sispi e l'assessore all'Emergenza

abitativa e alle Politiche sociali per la casa, Fabrizio Ferrandelli, è

stato deciso di rafforzare ulteriormente gli strumenti di controllo e

tracciabilità dei pagamenti.

L'attività di verifica ha già prodotto risultati significativi, con il

recupero e la registrazione di centinaia di migliaia di euro di canoni che

in precedenza non risultavano regolarmente versati nelle casse comunali. Un

dato che evidenzia quanto fosse necessario intervenire su una situazione

che presentava criticità sia sotto il profilo economico-finanziario sia,

più in generale, nella gestione del patrimonio ERP.

In questa direzione si inserisce la direttiva della Direzione Generale che

dispone l'adeguamento delle procedure e dei controlli e, soprattutto,

l'introduzione di un sistema di pagamento elettronico attraverso PagoPA, in

collaborazione con Sispi.

Il nuovo sistema consentirà di disporre di un riscontro contabile immediato

e automatizzato dei pagamenti, eliminando progressivamente la possibilità

di ricorrere a semplici attestazioni cartacee non verificabili

nell'immediatezza e garantendo all'Amministrazione una fotografia

aggiornata della posizione di ciascun assegnatario.

La misura si inserisce in un progetto più ampio di digitalizzazione e

controllo della gestione degli alloggi popolari, che comprende anche il

rafforzamento delle procedure relative alle graduatorie e degli alert

informatici per intercettare tempestivamente eventi quali decessi, cambi di

residenza e altre variazioni rilevanti nella posizione degli assegnatari.

L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di costruire un sistema di

gestione a 360 gradi, nel quale il controllo dei pagamenti rappresenti una

parte di un più generale processo di verifica della legittimità e della

corretta occupazione degli alloggi.

Parallelamente, l'Amministrazione sta lavorando per garantire maggiore

regolarità nelle assegnazioni, contrastare ogni forma di intermediazione

illecita e di racket nell'accesso alle case popolari e consentire,

attraverso il corretto utilizzo del patrimonio disponibile, lo scorrimento

delle graduatorie e della lista per l'emergenza abitativa.

"La casa popolare è un diritto per chi ne ha realmente titolo, ma il

rispetto delle regole è un dovere per tutti – dichiara l'assessore Fabrizio

Ferrandelli –. Stiamo mettendo mano a un sistema che per troppo tempo ha

avuto zone d'ombra e meccanismi di controllo insufficienti. Non ci

limitiamo a controllare chi entra in una casa popolare: vogliamo sapere chi

la occupa, se ne ha ancora diritto, se paga regolarmente il canone e se il

patrimonio pubblico viene utilizzato correttamente. Questa è un'opera di

bonifica che riguarda l'intero sistema – prosegue Ferrandelli –. Dalla

regolarità delle assegnazioni ai controlli sulle occupazioni, dalle

graduatorie agli alert informatici, fino alla verifica dei pagamenti. Con

PagoPA avremo un riscontro immediato e certo delle somme versate. È un modo

concreto per dire addio ai furbetti e, contemporaneamente, dare certezza ai

cittadini onesti".

L'Amministrazione sottolinea inoltre che il rafforzamento dei controlli non

rappresenta un'azione contro gli assegnatari, ma uno strumento di tutela

del patrimonio pubblico e soprattutto di equità nei confronti di tutti

coloro che rispettano le regole.

"Finalmente la macchina amministrativa comincia a girare nel verso giusto –

conclude Ferrandelli –. Stiamo dimostrando che il Comune può avere

governance, controllo dei propri processi e capacità di intervento. Diritti

e doveri devono procedere insieme: chi ha diritto alla casa, deve poterla

avere, chi la occupa deve rispettare le regole e chi non ne ha più titolo

deve lasciare spazio a chi è in attesa. Questo significa amministrare con

serietà, trasparenza e responsabilità".