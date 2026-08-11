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Toscana

Nonna Lorena Macchia nuova centenaria livornese

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - Ha festeggiato cento anni la signora Lorena Macchia Lenzi, nata il 10 agosto 1926. Lorena ha trascorso infanzia e giovinezza a Fauglia. Anche il marito Poerio era di Fauglia e insieme lavoravano la terra, fino a quando a metà degli anni '50 lui ha trovato impiego nelle ferrovie a Livorno, e così si sono trasferiti in città.
Lorena ha sempre lavorato molto dandosi da fare in casa e fuori, ha avuto due figli, Dino e Nedo, successivamente la famiglia si è allargata con l'arrivo di tre nipoti, sei bisnipoti e adesso addirittura due figlie di bisnipoti.
Ha sempre amato lo sport, fino a pochi anni fa frequentava la palestra dietro casa e quando va a riposare si porta la radiolina per ascoltare le trasmissioni calcistiche, in particolare i risultati della sua squadra del cuore, la Juventus.
Nonna Lorena è anche un'ottima cuoca, per la gioia di tutti i parenti, e ha insegnato le sue ricette alla badante Lucia, con la quale convive in grande armonia da 15 anni.
Ha festeggiato questo importante compleanno con la sua numerosa famiglia, con parenti venuti persino da Genova.
Il sindaco Luca Salvetti le ha fatto recapitare un omaggio floreale, con gli auguri della città.

(AGENPARL)
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