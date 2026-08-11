Università di Firenze | Studio dell’Ateneo fiorentino sui benefici dei lieviti del kefir per la salute umana

*Firenze, 11 agosto 2026*

Comunicato stampa

*L'Università di Firenze e i benefici dei lieviti del kefir per la salute

umana*

*Lo studio dell'Ateneo fiorentino sulla bevanda del Caucaso, pubblicato su

PNAS, spiega il loro ruolo nel riportare l'equilibrio nel nostro microbiota*

Unifi alla scoperta dei benefici apportati dai *lieviti del kefir*, la

celebre bevanda di origine caucasica che si ottiene dalla fermentazione del

latte.

Un recente studio pubblicato sulla rivista *PNAS,* condotto dal gruppo di

ricerca coordinato da *Duccio Cavalieri*, docente di Microbiologia

del* Dipartimento

di Biologia*, ha analizzato i lieviti di un kefir molto particolare,

proveniente dalla *valle dello Yaghnob, nel Tajikistan*, una delle regioni

più antiche al mondo per la produzione di questo alimento. L'articolo è

intitolato "Genomic signatures of dairy adaptation in Saccharomyces

cerevisiae from traditional Yaghnob goat-cheese fermentation".

Il kefir ospita al suo interno una vera e propria "città" in miniatura

popolata da microrganismi buoni. I protagonisti principali di tale

ecosistema sono i batteri del latte e i lieviti, presenti con almeno venti

specie diverse.

Ma cosa sono i lieviti? Si tratta di funghi microscopici formati da una

sola cellula, organismi viventi diventati celebri perché responsabili della

fermentazione: in pratica, "mangiano" gli zuccheri e li trasformano in

altre sostanze preziose, come l'anidride carbonica (che crea le bollicine),

piccole tracce di alcol e aromi.

"Nel kefir – spiega Cavalieri – la combinazione tra batteri e lieviti, che

digeriscono il lattosio, crea un ambiente naturale acido e con pochissimo

alcol, meno dello 0,2%, risultando molto utile per impedire agli agenti

patogeni di riprodursi. Mappando l'intero Dna di questi lieviti presenti

nel kefir dello Yaghnob e confrontandolo con quello di oltre mille altri

ceppi di *S.cerevisiae* (noto lievito di birra) provenienti da vino, uva e

dall'intestino umano, i ricercatori hanno fatto una scoperta affascinante:

i lieviti di questa valle remota si trovano alla 'radice' dell'albero

genealogico dei ceppi di *S.cerevisiae* provenienti da altri alimenti a

base di latte fermentato e sono caratterizzati da attività enzimatiche

uniche".

In particolare, i ricercatori hanno evidenziato come questi lieviti siano

maestri nel digerire in modo molto efficiente il galattosio, uno degli

zuccheri derivati dal latte.

"Tale capacità – prosegue Cavalieri – consente loro di competere per il

galattosio con i lattobacilli, contribuendo alla capacità di un Kefir ricco

di microorganismi vivi di ristabilire l'equilibrio del microbiota

intestinale, di essere tollerato anche da individui intolleranti al

lattosio e di diminuire l'infiammazione".

"I risultati dello studio – conclude – aprono una nuova luce sull'ecologia

e sulla evoluzione dei lieviti in parallelo con le società umane, con un

impatto che va ben oltre la produzione di birra, pane e vino. In certi

casi, siamo di fronte a veri e propri rimedi naturali per il benessere del

nostro organismo".

*In foto: un'immagine al microscopio a fluorescenza di lieviti di

Saccharomyces cerevisiae dello yaghnob cresciuti su galattosio (test del

funzionamento mitocondriale).*

Per maggiori info:

Dipartimento di Biologia

Università di Firenze

*(recapito per uso professionale, da non divulgare)*